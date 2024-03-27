新华社耶路撒冷3月26日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列军方26日发布声明说，以北部当天遭到约50枚来自黎巴嫩境内的火箭弹袭击，以军战机对黎多地进行了报复性空袭。

声明说，以色列北部加利利地区和以色列占领的戈兰高地当天早些时候遭到约50枚火箭弹袭击。以战机随后袭击了黎巴嫩真主党位于黎南部哈宁地区的武器库和基础设施，以及黎东北部塔尔瓦尔丁地区几座属于真主党的建筑物。

另据以色列媒体26日报道，以北部梅龙山空中交通控制基地和一座酒厂当天遭到来自黎巴嫩境内的火箭弹袭击，酒厂遭严重损毁，没有人员伤亡的报告。

黎巴嫩真主党26日发表声明说，该组织当天用制导导弹袭击了以色列梅龙山空中交通控制基地，用“适当的武器”袭击了以军靠近黎巴嫩边境的两座建筑，此外还向以军一座军营发射了火箭弹。

去年10月7日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）突袭以色列，新一轮巴以冲突爆发。黎巴嫩真主党随后经常向以色列北部发动袭击，以军空袭和炮击黎南部目标进行报复。据联合国人道主义事务协调厅数据，本轮以黎冲突已造成8.2万黎居民流离失所。以色列方面说，冲突造成以北部边境8万居民逃离家园。

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