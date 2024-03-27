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千余外国游客乘邮轮开启中国文化之旅

2024年03月27日08:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　外国游客在北京天坛公园内合影留念。
　　中青旅供图

　　本报电  （记者赵珊）近日，德国籍邮轮阿塔尼亚号抵达中国，停靠上海吴淞口国际邮轮码头，这是自去年9月中国全面恢复国际邮轮运输以来，该邮轮首次来到中国。中青旅国际旅游有限公司为该船游客提供了北京、上海、江苏三地多条极具中国特色的文化之旅。

　　据了解，这些外国游客基本都能享受中国对德国、瑞士和奥地利籍人员的最新免签政策，方便了行程安排。原来上海港邮轮客人15天免签政策只允许在江浙沪区域活动，新的免签政策让他们可以预订上海到北京往返的旅游产品。尽管日程较紧，但报名踊跃，有350人预订了到北京的行程，成为免签政策实施以来抵达北京的最大规模德语入境旅游团队。其他游客则预订了在上海及江苏的上岸游览，总计超千人次。

　　外国游客在上海游览了豫园、南京路、外滩等老上海风貌景点，打卡了具有现代都市风貌的浦东新区，体验了磁悬浮列车和夜游上海等项目。有的游客前往朱家角古镇，沉浸式体验江南古镇小桥流水人家的水乡风情。此外，还有近百位游客前往苏州游览园林风光。

　　得益于免签政策和便捷的高铁交通，外国游客在24小时内从上海前往北京游览，体验了一次中国特色的“特种兵之旅”。他们乘坐高铁，体验中国速度；登上“天下第一雄关”居庸关长城；游览春花盛开的颐和园；参观天坛公园，沉浸式体验文化活动。在天坛公园的祈年殿前，他们参加了“我在天坛画彩画”贴金团龙文化体验活动，学习了中国古建筑油饰彩画的相关知识，亲手体验“沥粉、包胶、贴金”等传统手工艺。外国游客在讲解员的带领下，参观了祈年殿特展和“遇见·天坛—北京天坛建成600周年历史文化展”，对中国传统文化有了更为深刻的了解。

　　从游客入园时一声声外语问候，到精心准备的轮椅、小药箱、充电宝等物品和讲解员的细致服务，外国游客感受到有“温度”的中国之行。一位德国游客头戴参与活动获得的奖品——龙年绒帽，一边竖起大拇指，一边用不太标准的中文说“太棒啦！谢谢你们”。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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