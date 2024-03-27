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跨国公司高管们的中国之行意味着什么

2024年03月27日08:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　苹果中国大陆最大零售店21日晚在上海开业，苹果公司首席执行官蒂姆·库克亲手推开新店大门迎接中国消费者。

　　此前一天，库克在上海苹果中国总部，与比亚迪、蓝思科技、长盈精密等供应商进行交流。他说：“对于苹果的供应链来说，没有比中国更重要的地方了。苹果将加强与中国供应链伙伴长期合作关系，在绿色制造、智能制造方面紧密合作，实现双赢。”

　　中国是大市场，也是全球产业循环的“大枢纽”。苹果公司的200家主要供应商中有151家在中国生产，这200家供应商占苹果总采购的98%。“果链”之于中国，正是中国供应链韧性千千万万个故事中的一个。

　　中国供应链韧性，反映在跨国公司高管的行程里。

　　近期，葛兰素史克全球首席执行官魏爱玛、瑞士雀巢集团首席执行官马克·施奈德等跨国公司高管密集到访中国，还有很多高管新年伊始就把跨国商务访问的“首站”选在中国。德国大陆集团执行董事会成员兼汽车子集团负责人冯贺飞在中国4天的行程里马不停蹄地飞了京沪渝三座城市，为了留出更多时间与中国客户对接，常常把入住酒店选在机场附近。

　　冯贺飞说：“年产3000万辆汽车的中国市场可能是当今世界上竞争最激烈的市场，这也意味着我们有额外的机会从竞争中脱颖而出。我们与中国的客户共同成长，助力他们在本土以及海外的发展，寻找更多机会。我看到了一个伟大而繁荣的未来。”

　　中国供应链韧性，充盈在一座座智慧、绿色的工厂里。

　　黑灯工厂、智能工厂、零碳工厂……一排排机器人和数控机床忙碌工作，派单、生产、质检、物流无缝衔接。

　　中国产业链高效、灵活、韧性的既有优势，中国“智造”开始赋能全球供应链。安波福亚太区总裁杨晓明说：“中国工厂是我们全球自动化、智能化程度最高的工厂。现在，安波福连接器全球生产所用的精密模具，80%来自上海智能工厂。中国正在实现‘智能输出’。”

　　中国供应链韧性，体现在“数实融合”的产业浪潮里。

　　在跨境出海服务商飞书深诺总部办公室，一块块大屏实时跳动着来自海外的市场“信号”。“借助大数据分析，企业可以知道哪一款产品谁关注、谁点击、谁有付费意愿、谁下单了，这个反馈闭环最快‘T+1’就能完成，从而指导企业更精准完成生产销售。在小批量订单、快速反应的‘小单快反’模式下，部分外贸企业上新周期从数十天缩短至一周。”飞书深诺集团风控副总裁陈国阳说。

　　今年政府工作报告提出“积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合”。依托“深度信息链+高效供应链”的强强整合，中国跨境电商快速崛起。2023年，跨境电商进出口达到2.38万亿元，同比增长15.6%，比全国进出口增长速度高出15.4个百分点。

　　最新公布的1-2月经济数据显示，我国发展质量不断改善，经济运行起步平稳，延续回升向好态势。中国经济的强大韧性与活力，将世界与中国超大规模市场红利紧密“链”接，与中国高水平开放的底气和自信“链”接，与中国源源不断的发展机遇“链”接。强韧的供应链里，彰显着无可替代的中国经济魅力。

　　（据新华社电  记者姚玉洁、王辰阳）

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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