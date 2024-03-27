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舞龙舞狮和英歌舞火到了南非

吴 侃
2024年03月27日08:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　近日，南非开普敦迎来了一年一度的嘉年华狂欢节。今年的狂欢节吸引了近10万名观众前来观看，超过1000名表演者——48个演出团体参与其中。

　　由开普敦华人社区组成的方阵一路载歌载舞，带来了富有中华文化特色的演出，为整场活动增添了东方神韵。

　　流光溢彩的龙形花车、气势磅礴的舞龙舞狮、刚劲有力的英歌舞轮番登场，每到一处都会引发现场观众热烈欢呼。

　　“此次参加开普敦狂欢节的华侨华人方阵由巨龙腾飞方阵、相亲相爱一家人方阵、潮汕英歌舞方阵、龙灯花车方阵和卡通熊猫方阵组成。”南非开普敦华星艺术团团长董钢说，华侨华人方阵共有102位演员，其中年龄最小的演员只有5岁，很多侨胞把店铺关掉，专程从几百公里外赶过来参加演出。

　　“今年是龙年，海内外中华儿女将龙视为感情寄托和身份认同，所以在表演的设计上我们更注重突出龙的元素。”董钢说，他们抬出了43米长的大长龙，共有24人舞这条龙，龙头还精心装饰了彩灯，在夜间更加炫目。

　　伴随着铿锵的锣鼓和激昂的乐曲，一条长龙腾跃翻滚、盘旋飞舞，将演出氛围推向高潮。

　　华侨华人方阵中还有一辆由开普敦侨胞自己设计制作的龙灯花车。董钢介绍：“花车由一条巨龙和两条龙柱组成，高度5.2米，龙灯花车在色彩多变的LED灯加持下和绸缎的装扮下格外耀眼。”

　　“龙灯花车是集大家之力设计制作完成的，我们先用钢筋围成了龙的骨架，龙身用的是我们平常的舞龙。有一位侨胞是做电器生意的，他为我们提供了70多个LED灯带，让花车亮了起来。”董钢说。

　　“表演现场我们遇到了大风，大龙灯被风吹得要‘腾空而起’，我们临时找了8条红绸子，把大龙灯固定在花车上。”董钢说。

　　他说：“为了更多地呈现龙元素，我们还安排了彩带龙表演。彩带龙系在一根5米多长的鱼竿上，舞动起来格外灵动。”

　　狂欢节巡游上，一对夜光醒狮格外引人注目，其生动的神态、矫健的动作引来阵阵喝彩。董钢介绍，这对夜光醒狮是由广东佛山禅城区人民政府捐赠的，在夜色映衬下，醒狮表演更加生动、更有感染力。

　　近年来，潮汕英歌舞持续火爆“出圈”。作为潮汕地区最具代表性的传统艺术，英歌舞流行于广东汕头、揭阳、潮州已有300多年历史，其表演内容常常由《水浒传》等文学名著改编而来，融舞蹈、南拳套路、戏曲演技于一体。

　　如今，潮汕英歌舞火到了海外。今年春节期间就曾在英国圈粉无数。参加此次开普敦狂欢节的华侨华人方阵中也加入了潮汕英歌舞，威武雄壮、气势磅礴的表演吸引了沿途观众欣赏观看。

　　董钢说，潮汕英歌舞由开普敦当地武术协会的成员们表演。在没有老师指导的情况下，他们自己跟着视频进行练习，因为有一些武术功底，最后呈现的效果非常好。

　　《相亲相爱一家人》的音乐响起时，身着东北大花褂的孩子们迈着欢快的舞步登场，不时与路边的观众互动。

　　董钢介绍，这个表演由20名华裔青少年带来，参演孩子的年龄从5岁到18岁，1.2公里的路程对年龄比较小的孩子们来说还是比较远的，但是没有一个人喊累。

　　在华侨华人方阵最后的是卡通熊猫队伍，憨态可掬的大熊猫玩偶和“卖崽青蛙”玩偶深受观众们喜爱。

　　自2017年以来，开普敦华人社区已经第五次参加嘉年华活动，他们通过音乐和舞蹈展示开普敦华人的风采。

　　“每年的狂欢节都是展示文化多样性的舞台，希望能尽我们所能、用我们自己的方式展现中华文化。”董钢说。

　　（来源：中国侨网）

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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