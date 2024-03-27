新华社北京3月26日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅26日在北京分别会见美中关系全国委员会董事会主席埃文·格林伯格、会长欧伦斯和美国哈佛大学教授艾利森。

会见埃文·格林伯格、欧伦斯时，王毅强调，中美关系的症结在于美方将中国定位为最主要战略竞争对手、最重大地缘政治挑战，这种错误认知导致两国关系问题不断，美方领导人所作的承诺也无法转化为实际行动。美方应同中方相向而行，推动两国关系稳下来、好起来、向前走。

美方表示，保持沟通接触、确保两国关系沿着建设性方向前进有利于整个世界。美中关系全国委员会愿继续为推动两国交流接触发挥积极作用。

会见艾利森时，王毅说，中国哲学有和而不同的思想，这同美国一些人非黑即白、你输我赢的二元对立思维有本质不同。中美应共同应对全球性挑战，建立更加稳定健康可持续的关系。希望学术界能够对中美正确相处之道、人类命运共同体理念等加强研究，提出超越传统国际关系理论的建设性思路。

艾利森表示，习近平主席提出发展中美关系的三原则十分重要并富有启示。美中必须合作，必须找到正确相处之道。希望深入了解中国博大精深的历史文化，更好理解中国外交政策。

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