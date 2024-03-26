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巴基斯坦总理表示迅速彻查严惩袭击中企项目车队的凶手

2024年03月26日23:33 | 来源：新华网
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　　新华社伊斯兰堡3月26日电（记者蒋超）巴基斯坦总理夏巴兹26日说，巴方将迅速彻查、严惩袭击中企项目车队的凶手。

　　据中国驻巴基斯坦大使馆提供的消息，当地时间3月26日13时许（北京时间16时许），中方企业承建的巴基斯坦开伯尔－普什图省达苏水电站项目车辆在行驶途中遭遇恐怖袭击，造成5名中方人员、1名巴方人员遇难。

　　事件发生后，夏巴兹赴中国驻巴大使馆吊唁在此次恐袭事件中遇难的中国公民。他表示，这次恐怖袭击事件令人发指，他代表巴政府和人民对中方遇难者表示深切哀悼，对遇难者亲属致以诚挚慰问。巴方将全力会同中方做好善后工作，迅速彻查、严惩凶手，并进一步采取措施，全面加强对在巴中国人员、项目和机构的安保。他指出，任何试图破坏巴中“铁杆”友谊的邪恶图谋都不会得逞。

　　中国驻巴基斯坦大使姜再冬表示，中方强烈谴责这一恐怖主义行径，对双方遇难者表示深切哀悼，正全面推进善后工作。中方要求巴方加快调查，从速将凶手绳之以法，并切实有效保护在巴中国公民安全，确保类似事件不再发生。

　　同日，巴基斯坦总统扎尔达里、巴外交部、三军新闻局纷纷发表声明，强烈谴责这一袭击事件，并向遇难中国公民表示哀悼，向遇难者家属表示诚挚慰问，表示反巴基斯坦分子破坏巴中友谊的图谋永远不会得逞。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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