新华社莫斯科3月26日电（记者华迪）据俄罗斯媒体报道，莫斯科巴斯曼区法院26日批准对第8名莫斯科近郊音乐厅恐袭事件涉案人员羁押候审。

报道说，该涉案人员名为阿利舍尔·卡西莫夫，将被羁押至5月22日。

据俄媒消息，卡西莫夫出生于吉尔吉斯斯坦奥什市，拥有俄罗斯国籍。他受过中等教育，有三个孩子，是一名个体户，经营一家咖啡馆，无犯罪前科。

卡西莫夫说，他对恐袭行动一无所知，他与恐袭实施者是通过租房平台认识的。他说：“他们是通过租房平台跟我联系的，我在上面写我想出租房子。我不知道（他们的计划）。”

俄联邦安全局此前宣布，已拘捕11名恐袭嫌疑人，其中4人直接实施了袭击。25日，莫斯科巴斯曼区法院先后批准对涉嫌参与恐袭的7名嫌疑人进行羁押候审，其中包括直接实施恐袭的4名嫌疑人。

俄罗斯侦查委员会主席25日在向总统普京汇报时说，直接实施恐袭的4人均已在审讯中和法庭上认罪，并提供了关于犯罪情节、雇主和协助准备恐袭人员的详细证词。另有3名涉嫌协助准备恐袭的人员被拘捕，他们被指控为袭击者提供住所、车辆等。

22日，莫斯科近郊“克罗库斯城”音乐厅发生恐袭事件，已造成139人遇难、182人受伤。

(责编：袁勃、赵欣悦)