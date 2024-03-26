新华社北京3月26日电

中华人民共和国和瑙鲁共和国联合声明

应中华人民共和国主席习近平邀请，瑙鲁共和国总统戴维·阿迪昂于2024年3月24日至29日对中国进行国事访问。这是中瑙2024年1月24日恢复外交关系以来瑙鲁总统首次访华。访问期间，习近平主席同阿迪昂总统举行会谈，就中瑙关系发展以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成重要共识。中华人民共和国国务院总理李强、全国人民代表大会常务委员会委员长赵乐际分别同阿迪昂总统会见。

一、双方一致认为，中瑙在一个中国原则基础上恢复外交关系，顺应历史大势和时代潮流，符合两国和两国人民根本利益。站在新的历史起点上，双方一致同意加强政治互信和互利合作，做相互尊重、共同发展的好朋友、好伙伴。

二、瑙方高度评价在习近平主席领导下，中国在新时代取得的重大发展成就，认为中国式现代化为发展中国家自主发展提供了新的路径选择和实践方案。瑙方欢迎和支持习近平主席提出的构建人类命运共同体理念，以及全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。

三、双方一致认为，国家不分大小、强弱、贫富一律平等。中方坚定支持瑙鲁维护国家主权、安全和发展利益，支持瑙鲁自主选择符合本国国情的发展道路。瑙方重申坚定恪守一个中国原则，承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分；坚决反对任何形式的“台湾独立”，反对外部势力干涉中国内政，坚定支持中国政府为实现国家统一所作的一切努力。瑙方认为涉港、涉疆、涉藏等问题是中国内政，重申不干涉其他主权国家内政的原则。

四、双方将加强高层和各层级交往，扩大政府部门、立法机构等交流合作，增进相互了解，深化治国理政经验互鉴。

五、中方欢迎瑙方参与高质量共建“一带一路”，愿加强共建“一带一路”倡议同瑙鲁发展战略对接，拓展贸易投资、基础设施建设、农渔业、矿产科学开发、环境保护等领域务实合作，为瑙鲁实现自主可持续发展提供力所能及的帮助。中方欢迎并支持瑙方早日加入亚洲基础设施投资银行。双方同意扩大文化、教育、卫生、体育、旅游、青年、媒体、人力资源等领域交往合作，并采取政策措施促进双方人员往来。

六、双方一致同意，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，加强在国际和地区事务中沟通协作，捍卫以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，坚持真正的多边主义，反对霸权主义和强权政治，反对干涉他国内政，推进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。

七、双方一致认为，气候变化是全球性挑战，需要各国在多边主义框架下，按照公平、共同但有区别的责任和各自能力原则携手应对，将共同推动《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》全面有效实施。

八、双方致力于同各方一道，促进太平洋岛国地区和平、发展和稳定，坚定维护以《不扩散核武器条约》为基石的国际核不扩散体系和《南太平洋无核区条约》，呼吁有关国家履行国际义务，审慎处理核污染水排海、核潜艇合作等问题。

九、中方重申积极支持太平洋岛国落实《蓝色太平洋2050战略》。双方同意在中国－太平洋岛国外长会、中国－太平洋岛国经济发展合作论坛等多边机制和应急物资、应对气候变化、减贫与发展、防灾减灾、菌草、农业等多边合作平台框架内加强合作，携手构建更加紧密的中国同太平洋岛国命运共同体。

2024年3月26日 于北京

(责编：袁勃、赵欣悦)