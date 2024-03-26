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外交部：中洪建交一年来合作卓有成效

2024年03月26日18:22 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月26日电（记者邵艺博）外交部发言人林剑26日表示，中国和洪都拉斯建交一年来，在诸多领域开展卓有成效的合作，相信在双方共同努力下，中洪友谊一定能结出更多硕果。

　　“今天中国和洪都拉斯喜迎建交一周年纪念日。”林剑表示，一年前，中国和洪都拉斯在一个中国原则基础上建立外交关系，两国跨洋牵手，翻开双边关系新篇章。去年6月，洪都拉斯总统卡斯特罗来华进行国事访问，两国元首实现历史性会晤，双方签署17项合作协议，为双边关系高水平起步奠定重要基础。建交一年来，双方在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，在经贸、农业、科技、教育、旅游等诸多领域开展卓有成效的合作，展现出广阔前景和巨大潜力。

　　“中洪关系快速发展的事实充分证明，在一个中国原则基础上同中国建立和发展关系，顺应历史潮流和时代大势，符合两国和两国人民的根本利益。”他说。

　　林剑说，中方高度重视中洪关系，将同洪方一道，深入落实两国元首达成的重要共识，在相互尊重、平等互利、共同发展基础上进一步巩固政治互信，深化两国各领域合作交流。相信在双方共同努力下，中洪友谊一定能长成参天大树，结出更多硕果。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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