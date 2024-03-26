新华社海南博鳌3月26日电（记者赵叶苹、周慧敏）博鳌亚洲论坛2024年年会3月26日开始在海南博鳌举行，博鳌亚洲论坛秘书长李保东在年会举行的首场新闻发布会上介绍说，今年年会的主题是“亚洲与世界：共同的挑战，共同的责任”。当前全球面临的难题纷繁复杂，只有国际社会共同迎接挑战，共同肩负责任，切实加强合作，才能推动世界继续走上和平与繁荣的轨道。

这是3月26日拍摄的博鳌亚洲论坛2024年年会新闻发布会现场。新华社记者 郭程 摄

年会设置了“世界经济”“科技创新”“社会发展”“国际合作”等板块议题，从不同领域入手，深入分析当前亚洲与世界面临的挑战与机遇，探讨世界发展中的共同利益和共同责任。“共迎挑战”板块则从不同的嘉宾视角出发，探讨如何加强合作、共迎挑战，将举行一系列的双边对话会和企业家圆桌会。

李保东表示，实现可持续发展是世界各国的共同利益，团结合作是国际社会的共同责任。他强调，当前世界经济增速表现疲软，国际形势变乱交织，自然灾害和极端天气频发，全球治理需求日益紧迫，世界发展和安全面临诸多挑战，但世界经济正在逐步走出疫情的阴霾，科技创新带来了新的增长动力。希望通过此次年会的讨论，凝结各方智慧，团结亚洲与世界的力量，携手向前，攻坚克难，共创未来。

记者从新闻发布会上获悉，博鳌亚洲论坛2024年年会为期4天，将有来自60多个国家和地区的近2000名代表和来自约40个国家和地区的1100余名记者参会。大会设置了包括开幕式、企业家对话会、分论坛、圆桌会、报告发布会等活动，为各方展开深入交流、开展广泛合作提供了高层次对话平台。

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