新华社亚伦3月25日电 特稿｜从菌草种植到光伏发电，在瑙鲁感受与中国的“山海情”

新华社记者梁有昶 陈国龙

瑙鲁位于赤道以南约42公里处，有太平洋上的“天堂岛”之称，但这里的自然条件不适合农作物种植，蔬菜和水果等农产品严重依赖进口。中国的菌草技术有望即将改变这一状况。

今年春天，瑙鲁环境管理与农业部官员赫斯－特凯·福伊莱普成为太平洋岛国菌草技术培训班上首位瑙鲁学员。年逾八旬的菌草技术发明人林占熺教授远渡重洋，亲自为学员们授业解惑，让中国的“幸福草”造福太平洋岛国民众。

今年1月中瑙复交以来，两国人民正携手书写友谊新篇。

3月25日，国家主席习近平同来华进行国事访问的瑙鲁总统阿迪昂举行会谈。习近平说，中方愿同瑙方一道，开创中瑙关系的美好未来，更好造福两国人民。阿迪昂期待学习借鉴中国经验，发展富有成果和互利共赢的伙伴关系。

两国元首共同见证签署共建“一带一路”、落实全球发展倡议、经济发展、农业等领域多项双边合作文件。

“幸福草”跨越山海

2月下旬，福伊莱普在太平洋岛国斐济参加了为期一周的太平洋岛国菌草技术培训班。从学习理论到参观菌草技术示范基地，从实践林下栽培菌草菇、采收蘑菇到了解可持续发展战略，培训内容全面，实践性强，让他很有收获感。

国家菌草工程技术研究中心首席科学家林占熺教授亲赴斐济，为学员举办了专题讲座。菌草技术实现了简便化、标准化，菌草特色产业可谓“千家万户能参与、能发展”，投入省、见效快、经济效益高、生态效益好。此次培训的目的就是进一步推动菌草技术在太平洋岛国的广泛应用，助力更多发展中国家的减贫事业和农业可持续发展。

在福建工作期间，习近平大力支持菌草科研工作的发展，推动菌草技术在对口帮扶宁夏工作中积极发挥作用，又推动菌草技术援助项目落地巴布亚新几内亚，拉开了菌草技术国际合作的序幕。如今，菌草已扎根100多个国家和地区，被很多国家的民众亲切地称为“中国草”“幸福草”。

为了在瑙鲁更好地推广菌草技术，福伊莱普正在筹备培训计划和试点项目，吸引更多本地农民参与。他说：“我相信引进菌草技术对我的国家有很多好处，能增强粮食安全、提高应对气候变化能力，还能通过发展新产业提升经济活力。”

瑙鲁多元文化事务部秘书长埃奥认为，与中国的合作给瑙鲁和其他太平洋岛国带来更多减贫及推动经济增长的经验，“有利于太平洋岛国和整个地区的共同发展”。

基础设施建设加快推进

在阳光照射下，一排排蓝色光伏板在瑙鲁海岸上整齐排列，与不远处的蔚蓝海面相映成辉。

这是中资企业在瑙鲁承建的首个光伏发电和储能系统项目，也是瑙鲁迄今规模最大的光伏发电项目。项目预计今年下半年组装完工，正式并网发电后将满足整个岛国的用电需求。

近百名瑙鲁当地员工参与了项目建设。29岁的约翰·斯科特告诉记者，瑙鲁目前发电主要靠柴油，成本高、污染重，而这里光照时间长，很适合太阳能发电，相信这个项目不仅能改善当地供电，还有益于环境保护。

在瑙鲁岛西南部，一座现代化码头初具规模。起重机作业的轰鸣声中，头戴安全帽、身穿工作服的工作人员正在忙碌。

这是中资企业承建的艾沃港码头升级改造项目，项目自2019年开工，现已完成大部分建设任务。这一现代化码头为当地带来先进技术和就业机会，让这个太平洋岛国同世界更高效地联通。

“旧码头太小，集装箱船无法直接停靠，两个月才能来一班。现在，不仅可以直接停靠新码头，一个月甚至20天就能来一班。”中国港湾瑙鲁艾沃港码头项目部副经理朱伟介绍说。已扎根瑙鲁5年间，他见证项目从蓝图一步步成为现实。

2022年9月3日，艾沃港码头项目顺利开港运行，瑙鲁进出口货物靠海上转驳转运的方式成为历史，集装箱船可以直接靠港转运货物。那一天，许多瑙鲁民众兴奋地涌入码头拍照留念。

今年2月7日，这一项目进场道路主路全部浇筑完成。道路通车后将进一步优化运输体系，促进周边经济发展。朱伟说，中方正加快完成项目建设，争取早日造福瑙鲁民众。

两个月前，瑙鲁外长安格明在北京见证了两国复交的历史性时刻。他说，过去几十年中国取得了前所未有的发展，与许多国家成为合作伙伴，为全球发展事业提供了有力支持，国际影响力不断扩大。“瑙中复交必将使两国友好的涓涓细流持续汇聚成广阔海洋。”

“走向繁荣和谐的未来”

2024年1月29日，中国驻瑙鲁使馆举行复馆仪式。时隔19年，五星红旗再次在瑙鲁升起，标志着中瑙关系驶入快车道。

这面五星红旗由一名中企员工带回瑙鲁。一回忆起这件事，邓禹的心情就很激动。1月下旬从国内返回瑙鲁的一路上，他把国旗放在贴身背包里，睡觉时也不离身。三天两夜，跨越12000多公里，他将国旗带到瑙鲁。“看到这面国旗时，觉得我们离祖国很近。”邓禹对记者说。

在瑙鲁的工作生活中，邓禹感受到中瑙民心相亲。在这个人口1.3万的太平洋岛国，中国元素在当地民众的生活中随处可见。在中餐馆里，常见到一些大人和孩子能熟练使用筷子。

记者在采访时感受到瑙鲁民众对中国的热情和友好。一位瑙鲁朋友初次见面的第一句话就是“期待已久”。不少瑙鲁民众纷纷表示，期待以两国复交为契机发展本地旅游业，吸引更多中国游客，增进两国人民之间的了解与友谊。

龙年新春，阿迪昂总统以录制视频的方式向习近平主席和中国人民致以春节祝福，“愿龙的精神引领瑙中走向繁荣和谐的未来”。

农历大年初一，中国驻瑙鲁使馆举办的春节招待会上，宾朋满座。安格明同大家分享了自己的访华见闻，再次强调瑙鲁同中国复交是“站在了历史正确的一边”，愿两国关系持续发展、共创美好未来。

中国驻瑙鲁使馆参赞王旭光真切感受到瑙鲁民众对两国关系发展充满期待。王旭光认为，太平洋连接着中国和瑙鲁，两国有很多共同点，都是发展中国家和“全球南方”成员，都面临发展的任务，同时两国优势互补，在矿产、渔业、新能源和应对气候变化等领域具有合作潜力。

友好不分先后，只要开启，就会有光明前途。合作不论大小，只要真诚，就会有丰硕成果。（参与记者：郭鑫惠、韩梁）

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