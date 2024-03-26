人民网乌兰巴托3月26日电（记者霍文）26日，蒙古国政府“口岸复兴国家论坛2024”在乌兰巴托举行，蒙古国总理奥云额尔登、副总理兼经济发展部长呼日勒巴特尔、政府部长、国家口岸复兴委员会主席图勒嘎、中国驻蒙古国大使沈敏娟以及蒙政府、议会、商业、媒体等各界代表数百人出席论坛。

论坛现场。人民网记者 霍文摄

沈敏娟大使出席论坛。蒙政府官网供图

奥云额尔登在致辞中表示，中方援建的扎门乌德公路口岸基础设施建设项目正式启用，4月1日起该口岸将实现24小时通关。嘎舒苏海图、毕其格图等口岸基础设施建设持续推进。2023年蒙古国国内生产总值为68.9万亿图格里克（约合205亿美元），人均GDP达5678美元。煤炭出口达6960万吨历史新高。蒙古国“新复兴政策”之“口岸复兴”成绩亮眼，为蒙古国经济复苏做出贡献。

奥云额尔登总理致辞。蒙政府官网供图

图勒嘎部长做主旨报告。人民网记者 霍文摄

蒙古国政府部长图勒嘎、副总理呼日勒巴特尔、财政部长扎布赫楞、交通运输发展部长宾巴朝格特等政府成员分别做了《口岸现状及未来发展前景》《口岸投资及其对蒙古国经济影响》《口岸复兴中国家预算和外国贷款援助投资》《口岸交通基础设施与扩大联通》等主旨报告。与会代表还就边境口岸经济自由区投资条件、口岸复兴与企业机遇等话题展开讨论。

25日，“口岸复兴国家论坛2024”分论坛分别在蒙古国外交部和工商会两个分会场举行。与会代表分别就“海洋法公约和内陆发展中国家的机遇与陆港发展”、“保障口岸复兴私营经济的参与、问题、方案”等主题进行讨论。

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