新华社特古西加尔巴3月26日电 综述｜中洪建交一周年 合作展现蓬勃活力

新华社记者闫亮 李子健 孟宜霏

3月26日，中国与洪都拉斯迎来建交一周年。一年来，双方政治互信不断深化，经贸合作渐入快车道，人文交流日益密切，双边关系发展呈现蓬勃活力和广阔前景。

政治互信不断深化

去年6月，洪都拉斯总统卡斯特罗首次访华。中洪两国元首实现历史性会晤，共同见证签署多项双边合作文件，为两国关系擘画发展蓝图。此后，两国各层级交往不断推进，为中洪关系发展注入动力。

去年10月，洪都拉斯最高法院院长拉克尔赴华出席海上丝绸之路（泉州）司法合作国际论坛（2023）。去年12月，洪都拉斯国会主席雷东多率团访华，与中方签署了洪都拉斯国会与中国全国人大合作协议。

在中洪建交一周年之际，洪都拉斯外长雷纳高度评价洪中关系发展，感谢中方为洪经济社会发展和民生改善提供的宝贵支持。他表示，洪方坚定恪守一个中国原则，愿继续同中方一道，扩大两国利益交汇点，携手共建“一带一路”，推动两国关系不断迈上新台阶，更好造福两国人民。

当前，全球南方国家影响力不断增强，已成为推动全球治理变革的重要力量。洪总统府事务部部长（即内阁首席部长）帕斯托尔在接受新华社记者专访时表示，洪都拉斯本月起担任拉美及加勒比国家共同体（拉共体）轮值主席国，将以此为契机，在全球治理和气候变化等全球性问题上与中国加强合作。

经贸合作渐入快车道

建交一年来，中洪两国在平等互利基础上不断探索新的经贸合作领域，推动双边经贸关系发展驶入快车道。2023年，中洪贸易额达19.1亿美元，同比增长21.1%。

去年11月，洪都拉斯作为主宾国参加第六届中国国际进口博览会，来自不同行业的数十家洪企业参会，其特色产品获得与会者的认可与喜爱。据洪方统计，第六届进博会上，洪都拉斯签订的合同涵盖雪茄、咖啡、糖等商品，合同金额达9500万美元。其中，咖啡预期出口量可达5000吨，销售额可达1500万美元。

去年7月，中洪启动两国自贸协定谈判。今年2月，双方签署关于自贸协定早期收获安排的文件。本月，中洪自贸协定第四轮谈判在北京举行。双方就货物贸易、服务贸易、投资、规则等领域开展全面深入磋商，取得积极进展。

帕斯托尔表示，洪方正努力拓宽渠道，希望更多洪都拉斯产品能进入中国市场，同时也为中国消费者带来更多元的选择。他说，洪中合作互惠互利，期待未来两国在经贸方面实现更加紧密和富有成效的合作。

人文交流谱写新篇

建交一年来，中洪在教育、文化、媒体、考古等领域开展合作，为两国人民相知相亲、交流互鉴架设桥梁。

今年1月，中国援洪都拉斯教育基础设施项目启动。洪教育部长埃斯庞达表示，改善教育基础设施是洪人民的夙愿，中方的支持充分体现两国友好日益深化。洪方愿将中国援洪教育基础设施项目打造成两国互利合作的亮点工程和洪中人民友谊的见证。

在洪都拉斯西北部的热带丛林中，掩映着玛雅文明最古老最大的古城遗址之一科潘遗址。中洪两国考古队员在此展开密切合作，取得一系列重要成果。

中国社科院考古研究所“玛雅文明中心科潘遗址考古及中美洲文明研究”项目中方负责人李新伟说，他从洪方考古学家那里了解到隧道发掘法，当地正是用这种方法探索玛雅遗址中层层掩埋的千年秘密。中国考古学家也带来无人机航拍、三维测绘等先进技术，并应用中国考古学地层分析经验，提高现场考古工作效率。中国考古工作者不仅与洪都拉斯同行互相学习，还通过举办发掘成果展、建设展示亭等方式与当地民众开展交流。

洪都拉斯8号电视台台长金贝利·埃斯皮诺萨感慨，中国的发展为洪都拉斯提供了有益借鉴，“我们要像中国一样，传承我们的文化传统，珍惜我们的民族特质”。

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