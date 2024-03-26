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耿爽：中国人民不会忘记驻南联盟使馆被炸历史

2024年03月26日14:46 | 来源：新华网
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新华社联合国3月26日电 联合国安理会25日就是否应俄罗斯要求举行“北约轰炸南联盟25周年”公开会进行程序性表决。中国常驻联合国副代表耿爽在表决后发言，指出中国人民绝不会忘记以美国为首的北约轰炸中国驻南联盟使馆的历史。

他说，25年前，北约未经安理会授权，绕过联合国，公然对主权国家南斯拉夫联盟共和国发动军事打击，在巴尔干地区发动了一场非法战争。这场战争已经过去25年，但战争造成的影响远未消除，带来的警示和教训依然深刻。有鉴于此，中方支持安理会就北约轰炸南联盟25周年举行会议，对这一重要历史事件进行总结与反思。令人遗憾的是，有成员对此提出质疑，安理会还就此进行了表决。中方对表决结果感到失望。

他特别提到，在25年前北约轰炸南联盟期间，有一个中国人民永世难以忘记的沉痛日子。1999年5月7日，以美国为首的北约发射多枚精确制导炸弹轰炸中国驻南联盟使馆，造成3名中国记者遇难、20多名中国外交人员受伤，整个中国外交馆舍损毁。这是对中国主权的悍然侵犯，对中国人民感情的严重伤害，对国际法和国际关系基本准则的粗暴践踏。中国人民不宣扬仇恨，但也绝不会忘记历史。中国人民不倡导以暴易暴，但也绝不会接受这样的历史悲剧重演。

安理会25日下午应俄罗斯要求举行“北约轰炸南联盟25周年”公开会。法国对此项议程提出质疑。安理会因此进行程序性表决，因绝大多数安理会成员投了弃权票，会议未能进入实质议程。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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