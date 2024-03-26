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纽约一法院下调特朗普欺诈案保证金数额

2024年03月26日13:19 | 来源：新华网
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新华社纽约3月25日电（记者 刘亚南）美国纽约市一家上诉法院25日作出裁决，将美国前总统特朗普及其他相关被告在财务欺诈案中的保证金金额从逾4亿美元大幅下调至1.75亿美元，并要求在10天内交齐保证金。

特朗普当天向媒体表示尊重法院这一决定，并将很快缴纳保证金。

25日原为特朗普及其他相关被告缴纳全额保证金的最后期限，而特朗普的代理律师此前已表示无法缴纳，作为原告的纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯预计随后会查封特朗普的资产。美国媒体说，借助上诉法院当天的最新裁决，特朗普有望渡过此次保证金危机。

此外，纽约市另一名法官当天决定，将于4月15日开始审理特朗普涉嫌在2016年总统选举前向女演员支付“封口费”的刑事案件。

特朗普是美国历史上首位受到刑事起诉的前总统，除涉及多个民事案件外，还身陷4起刑事诉讼。利蒂希娅·詹姆斯2022年提起民事诉讼，指认特朗普多年来为生意之便在提供给银行和保险公司的财务报表中夸大自身财富，构成欺诈。纽约州最高法院法官上月宣判，特朗普因财务欺诈等罪名应缴纳近3.55亿美元罚款以及近1亿美元利息，且利息按每天逾11万美元的速度不断累积。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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