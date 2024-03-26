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共话中国经济新机遇｜专访：中国推动全球贸易畅通树立合作典范——访智利水果出口商协会主席马兰比奥

朱雨博
2024年03月26日11:03 | 来源：新华网
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　　新华社圣地亚哥3月25日电　专访：中国推动全球贸易畅通树立合作典范——访智利水果出口商协会主席马兰比奥

　　新华社记者朱雨博

　　智利水果出口商协会主席伊万·马兰比奥日前在智利首都圣地亚哥接受新华社记者专访时表示，中国通过共建“一带一路”倡议等举措推动世界各国贸易畅通，树立起贸易合作典范。

　　“我们希望其他国家能像中国一样，推出有利于提升贸易便利化水平的倡议，帮助智利等国将其优质产品运往世界各地。”马兰比奥说。

　　他表示，车厘子是智中双边贸易最具代表性产品之一。近年来，这种色泽红润、口感清甜的水果获得中国消费者青睐，逐渐成为春节年货“顶流”。智利是中国进口车厘子最大来源国，中国市场的巨大需求带动智利对华车厘子出口量快速攀升。

　　据智利水果出口商协会统计，2023年至2024年产季，智利对华出口车厘子37.6万吨。2024年1月是该产季出口高峰期，当月智利出口的车厘子93%运往中国，为智利创收14.47亿美元。

　　马兰比奥告诉记者，受超量降雨影响，2023年至2024年产季智利车厘子总产量受到冲击，但对华出口仍创新高。在他看来，以车厘子为代表的智中贸易合作为两国带来双赢。一方面，中国巨大市场为智利水果产业链创造机遇；另一方面，智利优质农产品丰富了中国消费者的选择。

　　智利水果出口商协会数据显示，截至2022年，智利车厘子种植面积已从2000年的3241公顷增至近6.2万公顷。车厘子产业为智利创造约20万个直接就业岗位。

　　马兰比奥曾到访中国多个城市。在他看来，中国市场消费需求提升也带动智利出口产品不断提质升级。“中国是独一无二的市场，消费者接触、获取产品的方式与其他国家差别很大，这激励我们不断改进，用最优质的产品满足中国消费者需求。”

　　2005年，中国和智利签署自由贸易协定，智利成为第一个与中国签署自贸协定的拉美国家。2008年，智利车厘子正式获准进入中国市场。2023年12月，智利桃、杏等鲜食核果获批向中国出口。“这意味着智利出口的所有品类水果都已获批进入中国市场。”马兰比奥说。

　　他表示，尽管智利与中国相距遥远，但两国贸易往来紧密、涉及领域与产品多样、进出口双向同步发展。“智中两国拥有进一步加强经贸合作的条件，我们期待双边贸易不断深化、继续增长。”

(责编：燕勐、刘叶婷)

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