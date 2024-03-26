新华社耶路撒冷3月25日电（记者王卓伦 吕迎旭）联合国安理会25日通过要求斋月期间加沙地带立即实行停火的决议后，以色列总理办公室当日发表声明说，鉴于“美国立场的变化”，以色列代表团决定取消原计划前往华盛顿访问的行程。

声明称，安理会决议要求停火不以释放以方被扣押人员为条件，以色列对美国没有行使否决权“感到遗憾”，美国“明显背离”了在联合国安理会的一贯立场。

声明说，以总理内塔尼亚胡已在24日明确表示，如果美国背离其原则政策、不对停火决议行使否决权，他将取消以色列代表团的访美计划。

据以色列媒体报道，访美代表团原计划与美国总统拜登讨论以方在加沙地带南部城市拉法开展军事行动的替代方案。

内塔尼亚胡近日反复强调，以军终将对拉法展开地面进攻。目前有超过150万巴勒斯坦平民在拉法避难。国际社会担忧，一旦以军对拉法发动地面攻势，将造成更多平民伤亡。

加沙停火决议通过后，正在美国访问的以色列国防部长加兰特发表声明说，以军会继续在各地与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）作战。在所有被扣押在加沙地带的人员获释之前，以方不会停止军事行动。

联合国安理会25日通过第2728号决议，要求斋月期间在加沙地带立即停火，以实现长期、可持续的停火。决议还要求立即无条件释放所有被扣押人员。这是自去年10月7日巴以冲突升级以来安理会首次通过要求加沙地带立即停火的决议。14个安理会成员在当天的投票中对决议草案投了赞成票，美国投了弃权票。

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