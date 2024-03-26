新华社拉姆安拉3月25日电（记者柳伟建）巴勒斯坦总统府25日晚发表声明，欢迎联合国安理会要求在加沙地带立即停火的决议，并呼吁立即执行该决议，以保护加沙地带无辜民众的生命。

声明说，决议表达了国际社会呼吁停止对巴勒斯坦人民的侵略和灭绝战争的共识，是朝着正确方向迈出的一步，安理会必须确保执行这项得到国际共识的重要决议。

声明同时呼吁开放所有过境点，向整个加沙地带提供人道主义援助，制止当地饥荒持续恶化。

约旦外交部25日也发表声明说，欢迎安理会通过要求斋月期间在加沙地带立即停火的决议，强调以色列必须遵守这项决议，并希望决议有助于实现永久停火。

联合国安理会25日通过第2728号决议，要求斋月期间在加沙地带立即停火，以实现长期、可持续的停火。这是自去年10月7日巴以冲突升级以来安理会首次通过要求加沙地带立即停火的决议。

据巴勒斯坦加沙地带卫生部门25日发布的数据，以军过去24小时对加沙地带的袭击共造成107人死亡、176人受伤。去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过3.23万人死亡、逾7.4万人受伤。（参与记者：何奕萍）

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