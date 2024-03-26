3月20日，洪都拉斯经济发展部部长塞拉托在特古西加尔巴接受新华社记者专访。新华社记者 李梦馨 摄

新华社特古西加尔巴3月25日电 专访：对与中国进一步深化合作充满期待——访洪都拉斯经济发展部部长塞拉托

新华社记者闫亮 孟宜霏 李子健

洪都拉斯经济发展部部长塞拉托日前接受新华社记者专访时表示，洪都拉斯对与中国进一步深化合作充满期待，愿继续保持与中国日益牢固的友好关系，促进各领域务实合作互利共赢，惠及两国民众。

“中国毋庸置疑已成为洪都拉斯重要战略伙伴，为洪扩大出口、吸引投资、促进技术升级提供了重要支持。”塞拉托表示，洪中两国建交一年来，双边关系阔步向前，各领域合作得到巩固发展，自贸协定谈判所取得的进展正是两国友好合作的最显著成果之一。

去年7月，洪中两国启动自贸协定谈判。今年2月，两国签署关于自贸协定早期收获的安排。近期刚结束的自贸协定第四轮谈判就货物贸易、服务贸易、投资、规则等领域开展全面深入磋商，取得积极进展。

塞拉托表示，自贸协定各轮谈判进展令人满意，希望尽快达成协议，让两国人民尽早享受自贸合作成果。“洪方殷切期盼自贸协定为两国经贸合作增添新亮点，为双边各领域务实合作提供强大支撑。”

塞拉托认为，洪都拉斯企业在上届中国国际进口博览会上收获的丰硕成果是洪中经贸合作空间广阔的有力证明。在与中国建交的第一年，洪都拉斯就以主宾国身份参加进博会。洪方对此高度重视，派出由外交部长、总统府部长、经济发展部部长、投资部部长等八名政要组成的高级别代表团参会。数十家洪都拉斯企业带着本国特色产品参展，咖啡、雪茄、果酒等受到与会者热烈欢迎。

塞拉托指出，洪中经贸合作不仅促进洪农产品出口，还为农产品加工业带来发展机遇，有助于提高产品附加值，创造更多就业机会，增加国家外汇收入，增进民生福祉。

塞拉托表示，中国拥有14亿多人口、超4亿中等收入群体，洪都拉斯经济从中国这一超大规模市场获益。让洪民众享用中国高品质、高性价比的产品，也是洪方的期待。

洪都拉斯地处南北美洲中心，濒临太平洋和大西洋，地理位置相对便利。塞拉托鼓励中国制造业企业在洪投资建厂，充分利用洪都拉斯区位和政策优势，促进商品生产并在美洲地区流通。

塞拉托提到，建交以来，中国多家企业赴洪考察投资项目，目前已有企业项目获批。洪方欢迎远道而来的中方工作人员，愿提供便利和相应支持。

此外，塞拉托看好两国在基础设施领域的合作前景。他提到，洪都拉斯拥有丰富的水力和农业资源，两国在水利基础设施方面的合作不仅能推动水电清洁能源开发利用，同时也能满足农业灌溉需求，并为防洪减灾建立重要屏障。

“中国正在加快培育新质生产力，这对于提升中国企业的全球竞争力至关重要。洪方希望参与到中国经济结构转型升级进程中，为洪经济社会发展增添动力。”塞拉托说。

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