新华社贝尔格莱德3月24日电 题：北约轰炸南联盟25周年：战争遗祸仍在 动荡阴影徘徊

新华社记者林浩 石中玉

塞尔维亚南部城市普罗库普列24日大雨倾盆，气温接近零摄氏度。很多塞尔维亚民众来到这里，参加悼念北约轰炸南斯拉夫联盟共和国遇难者活动。出席仪式的还有塞尔维亚总统武契奇、塞政府官员以及波黑主席团塞族成员多迪克。

1999年3月24日晚，以美国为首的北约打着所谓“避免人道主义灾难”旗号，绕过联合国安理会，开始对南联盟进行大规模空袭。长达78天的轰炸造成2000多名无辜平民丧生，6000多人受伤，近100万人流离失所。

25年过去，塞尔维亚民众仍在饱受贫铀弹等北约战争遗毒的影响，生命健康持续受到损害。25年来，北约这个全球最大军事组织不断突破地域和领域，到处煽动阵营对抗，挑起冲突战争，严重危害欧洲和世界的和平稳定。

3月24日，在塞尔维亚南部城市普罗库普列，一枚导弹模型摆放在北约轰炸南联盟遇难者悼念仪式现场。新华社发（王韡摄）

雨中悼念

在普罗库普列24日的悼念活动上，众人齐唱塞尔维亚国歌并为遇难者默哀。随后，遇难者家属托绍维奇致辞。

1999年北约轰炸南联盟时，托绍维奇的家遭袭，她父亲和当时出生仅11个月的姐姐丧生。悲剧发生时，托绍维奇还在母亲肚子里。她说，这种伤痛不会因时间的推移而痊愈，因为她再也没有机会认识她所爱的人。

武契奇在致辞中说，塞尔维亚致力于军事中立，绝对不会加入北约。“他们（北约）想要摧毁、肢解我们的国家……但25年过去了，我们仍没有被击败。我们永远不会同意塞尔维亚的分裂。”

波黑主席团塞族成员多迪克在致辞中谴责北约违反国际法、残害无辜生命的行径，同时赞扬塞尔维亚的反抗精神和坚韧态度。

2003年2月，南联盟更名为塞尔维亚和黑山（塞黑）。2006年6月3日，黑山宣布独立。6月5日，塞尔维亚宣布继承塞黑国际法主体地位，成为独立国家。

3月24日，在塞尔维亚南部城市普罗库普列，人们参加北约轰炸南联盟遇难者悼念仪式。新华社发（王韡摄）

战争遗祸

米洛什王子大街是塞尔维亚首都贝尔格莱德市中心最繁华的街道之一，现代建筑和历史建筑沿着街道铺展开来。街上有一栋满目疮痍的建筑，与周边环境显得格格不入。这就是当年南联盟国防部所在地，也是1999年遭北约轰炸的众多建筑之一。坍塌的墙体，破损的墙面，无声地控诉着那段被北约暴力蹂躏的历史。

北约在轰炸中大量使用贫铀弹和集束炸弹，对塞尔维亚人民造成长期的生命健康危害。2000年3月，北约在向联合国提交的一封信中承认，北约在轰炸南联盟过程中，共发射了约3.1万发贫铀弹。这种炸弹爆炸后会造成放射性微粒四处飘散，从而对环境产生长期影响。

塞尔维亚急救中心的研究表明，该国1999年以后出生的儿童中，1至5岁多发外胚层肿瘤，5至9岁多发恶性血液病，9至18岁脑瘤发病率急剧上升，这些都与北约使用的贫铀弹有关。

塞尔维亚律师阿列克西奇出生在塞南部普雷舍沃市的布什特拉涅村，那里深受贫铀弹影响。25年来，阿列克西奇的亲戚朋友有不少死于贫铀弹污染导致的癌症，令他痛苦万分。

阿列克西奇告诉新华社记者，有研究机构调查发现，一些因贫铀弹污染去世的塞尔维亚病人，体内铀元素含量比安全标准高500倍。塞尔维亚医疗专家格鲁伊契奇说，贫铀弹对塞尔维亚环境造成了长期破坏，使该国成为世界上癌症死亡率较高的国家，而且这种污染将遗祸几代人。

这是3月14日在比利时布鲁塞尔拍摄的北约总部一角。新华社记者赵丁喆摄

魔爪扩张

塞尔维亚劳动、就业、退伍军人与社会事务部长塞拉科维奇日前指出，1999年北约对南联盟的轰炸是犯罪行为，这一切都是为了服务于北约的自身利益。

美英等北约国家空袭南联盟后，又不断动用武力，从阿富汗到伊拉克，从利比亚到叙利亚，许多国家沦为北约军事行动的受害者。据不完全统计，2001年以来，北约国家发动和参与的战争导致数十万人丧生，数千万民众流离失所。

贝尔格莱德平等世界论坛主席、曾任南联盟外交部长的约万诺维奇说，以美国为首的北约轰炸南联盟，真实目的是在更靠近俄罗斯的地方部署军队。如今，美国仍在利用北约进行军事扩张。

在芬兰去年4月正式“入约”后，北约今年3月再度扩员，瑞典成为该组织第32个成员国。有分析指出，北约北扩冲击波罗的海地区乃至整个欧洲的安全格局，将令地区紧张局势进一步升级。

保加利亚索非亚大学教授斯特凡诺夫指出，以美国为首的北约一面声称自己是“区域性、防御性”组织，一面在世界上不断煽动阵营对抗、加剧各地区紧张局势。正是北约对别国事务横加干涉、拱火浇油，才酿成现在许多地方的冲突动荡。

(责编：燕勐、刘叶婷)