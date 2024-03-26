新华网墨西哥城3月25日电（记者李欣）利马消息：首届秘鲁国际中文教育研讨会近日在利马举行。研讨会由秘鲁天主教大学孔子学院主办，来自秘鲁、墨西哥、古巴、哥斯达黎加、厄瓜多尔、智利、乌拉圭和阿根廷等多个拉美国家的孔子学院院长、专家学者和教师与会发言。

中国驻秘鲁大使馆公使次旺平措、上海外国语大学校长李岩松、教育部中外语言交流合作中心拉丁美洲和加勒比地区中心主任罗伯特·拉封登出席开幕式并分别致辞。

中国驻秘鲁大使馆公使次旺平措致辞。（秘鲁天主教大学孔子学院供图）

次平旺措表示，中文教育的蓬勃发展为孔院学子们拓宽了职业道路。他还激励中文教师们积极践行全球文明倡议，为国际中文教育贡献力量。李岩松说，语言教学建立起文化纽带和情感连接，将促进中秘、中拉民心相通，互利共赢。拉封登认为，除了持续推进各中文教育机构之间的交流合作以外，还应继续推广“中文+”，把中文带到更多领域，深化中国文化推广。

上海外国语大学国际文化交流学院副院长朱建军做专题讲座。（秘鲁天主教大学孔子学院供图）

研讨会组委会特邀上海外国语大学国际文化交流学院副院长朱建军来秘，就《汉语口语语法大纲的研制与运用》和《面向国际中文教育的汉字文化教学》做了专题讲座。

拉美多国孔子学院中外方院长与会。（秘鲁天主教大学孔子学院供图）

为期两天的研讨会上，来自拉美多国的28位发言人围绕“针对西班牙语母语者的中文教学法及创新”“西班牙语母语者学习中文面临的语法问题”“国际中文教育及推广机构的成功经验与方法”“汉西/西汉翻译及教学”四大主题发言。

来自不同教学机构的中文教师们结合最新学术研究成果与自身教学经验，向与会者展示了最贴近实际的教学方式。多家孔院的中外方院长分享了孔院建设、中国语言文化推广的经验与成果。与会专家学者就文学翻译、词典编纂等领域提出其见解与思考。

现场观众积极提问互动。（秘鲁天主教大学孔子学院供图）

首届秘鲁国际中文教育研讨会以秘鲁天主教大学孔子学院成立十五周年庆祝仪式结束。

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