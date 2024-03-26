人民网伦敦3月25日电 （郭锦标）25日，英国政府在毫无根据的情况下，妄称中国对英国实施了网络攻击，并宣布对中国两名个人和一个实体实施制裁。对此，中国驻英国使馆发表声明，对英方恶劣行径予以强烈谴责。

中国驻英使馆在声明中指出，英方所谓“中国对英国实施网络攻击”的说法纯属无中生有、恶意诽谤，中方表示坚决反对、予以强烈谴责，并已向英方提出严正交涉。中国是网络攻击的主要受害者之一，一贯坚决依法制止和严厉打击各类网络恶意活动，从不鼓励、支持或纵容网络攻击行为。英方在毫无根据的情况下大肆炒作所谓“中国网络攻击”，甚至宣布制裁，这是彻头彻尾的政治操弄和恶意诽谤。

声明强调，中国一贯奉行互不干涉内政原则，我们没有兴趣、也没有必要干预英国内部事务。英国政府的好与坏，英国人民迟早会得出结论。英方妄称中方干涉英国民主制度，这纯属自我炒作，是典型的贼喊抓贼和“碰瓷”表演。中方一贯反对非法单边制裁，理所当然会对英方行径作出必要反应。

声明最后表示，强烈敦促英方立即停止散布关于中国的虚假信息，停止自导自演的反华闹剧，不要在错误和失败的道路上越走越远。

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