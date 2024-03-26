新华社安曼3月25日电（记者何奕萍）联合国秘书长古特雷斯25日在约旦首都安曼再次呼吁在加沙地带“立即实现”人道主义停火。

古特雷斯当天与约旦外交大臣萨法迪举行的联合新闻发布会上表示，要向加沙地带有效运送人道主义援助，需要“立即实现”人道主义停火。联合国将继续努力消除向加沙地带运送救援物资的一切障碍，并寻找更多可以向加沙地带运送援助物资的入境点。

古特雷斯说，在目前加沙地带持续发生血腥冲突的情况下，难有可持续的人道主义解决方案。饥荒已经开始困扰加沙地带的巴勒斯坦人，因此迫切需要停止这场战争。

古特雷斯重申，必须满足巴勒斯坦人和以色列人的合法安全需求，只有通过“两国方案”才能永久结束巴以冲突。

古特雷斯当天访问了位于安曼南部、隶属于联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）的一所女子学校。他充分肯定近东救济工程处为加强社会凝聚、促进稳定和建设和平作出的贡献，呼吁维持近东救济工程处提供的“独有”服务。

古特雷斯说，由于一些国家停止提供援助，近东救济工程处目前处境困难，但仍在开展工作。该组织在本轮巴以冲突中多达171人遇难，是联合国历史上工作人员死亡人数最多的一次。

(责编：燕勐、刘叶婷)