新华社联合国3月25日电（记者尚绪谦）联合国安理会25日通过第2728号决议，要求斋月期间在加沙地带立即停火，以实现长期、可持续的停火。

这是3月25日在位于纽约的联合国总部拍摄的安理会投票表决现场。新华社记者 谢锷 摄

这是自去年10月7日巴以冲突升级以来安理会首次通过要求加沙地带立即停火的决议。包括中国在内的14个安理会成员在当天的投票中对该决议草案投了赞成票，美国投了弃权票。

决议还要求立即无条件释放所有被扣押人员，并确保对他们的人道主义准入，以满足其医疗和其他人道需求，要求各方恪守国际法规定的相关义务。决议强调，亟需向整个加沙地带扩大人道主义援助、加大对平民的保护力度。决议要求根据国际人道主义法和安理会相关决议，清除向加沙地带大规模提供人道主义援助的一切障碍。

美国代表在表决后的解释性发言中强调释放全部被扣押人员是实现停火的唯一途径，并声称安理会第2728号决议不具约束力。美国此前多次在安理会对加沙地带停火相关决议草案行使否决权，拒绝国际社会关于立即停火的要求。

中国常驻联合国代表张军在表决后的解释性发言中说，安理会22日就美国提出的另一份关于加沙局势的决议草案进行表决，中方同阿尔及利亚、俄罗斯一道投了反对票。两份草案分歧点，归根结底是要不要立即无条件停火、能不能允许对加沙民众的集体惩罚继续下去。加沙冲突爆发近6个月，3.2万多无辜平民被夺去生命。对于已经逝去的生命，安理会今天的决议来得太迟了。但对于上百万仍深陷前所未有的人道灾难的加沙民众来说，这项决议如果能得到全面、有效落实，还是可以带来期待已久的希望。安理会决议是有约束力的，中方要求当事方履行《联合国宪章》规定的义务，根据决议要求采取应有行动。

安理会25日的决议草案由10个安理会非常任理事国共同提出。表决前，俄罗斯对草案提出口头修正案，要求恢复“永久停火”的措辞。俄罗斯的修正案没有获得通过。

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