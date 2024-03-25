原标题：议

新华社北京3月25日电（记者邵艺博）针对菲律宾近日非法侵闯仁爱礁邻近海域一事，外交部发言人林剑25日在例行记者会上回答相关提问时说，面对菲方船只的强行冲闯，中国海警不得不采取必要执法措施，现场操作正当合法、专业克制，无可非议。

林剑表示，仁爱礁是中国南沙群岛的一部分，历来是中国的领土。3月23日，菲律宾再次违背自身的承诺，派1艘运补船和2艘海警船，以运补生活物资的名义，非法侵闯仁爱礁邻近海域。实际上，菲方此次运补的根本不是生活物资，而是维修加固非法“坐滩”军舰的建筑材料，企图在中国的无人岛礁上建设永久哨所，以此实现对仁爱礁的永久非法侵占。菲方出尔反尔，言而无信，严重违反多次向中方作出的承诺，严重违反《南海各方行为宣言》第五条。面对菲方船只的强行冲闯，中国海警不得不采取必要执法措施，现场操作正当合法、专业克制，无可非议。

“中方要求菲方立即停止侵权挑衅，如其一意孤行，中方必将继续采取坚决措施维护自身领土主权和海洋权益。”他说。

近日，美国国务院发言人就中方针对菲方采取的行为发表了消极言论。对此，林剑表示，美国的有关言论完全是罔顾事实、颠倒黑白。美方不是南海问题当事方，却屡屡插手、挑拨中菲涉海问题，无端攻击指责中方，企图搅乱地区局势。美方还动辄以《美菲共同防御条约》相威胁，明目张胆地为菲方侵犯中方主权撑腰打气，严重违反《联合国宪章》宗旨和原则，严重危害地区和平稳定。

林剑说，南海仲裁案违背“国家同意”这一国际法基本原则，其裁决是非法的、无效的，没有任何拘束力。任何试图利用南海仲裁案非法裁决损害中方领土主权和海洋权益的图谋都不会得逞。南海的航行自由从来都不是问题，每年10万艘以上的商船航经该海域，至今没有一艘商船遇到阻碍。但美国及个别国家总是打着“航行自由”的幌子，在南海大搞侵权挑衅，破坏南海和平稳定，是赤裸裸的强盗逻辑。

林剑表示，中国始终致力于坚定捍卫自身领土主权和海洋权益，同时致力于同地区国家一道维护南海和平稳定。希望各方认清事实真相，秉持客观公正，切实尊重中方权益以及地区国家为南海和平稳定付出的努力。

(责编：袁勃、赵欣悦)