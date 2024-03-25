人民网北京3月25日电 （刘动、冯雨欣、马蒂奥） “任何热爱陶瓷的人一生中至少要来一次景德镇，因为在这里，你可以感受到中国陶瓷的千年传统和非凡文化。”意大利蒙特卢波·菲奥伦蒂诺市市长、意大利陶瓷城市协会副会长保罗·马赛蒂在接受人民网专访时这样说道。

意大利陶瓷城市协会副会长保罗·马赛蒂接受人民网专访。人民网 刘动摄

日前，以保罗·马赛蒂为团长的意大利陶瓷文化代表团来华访问，参观了陕西富平陶艺村、铜川耀州窑博物馆、江西景德镇陶阳里御窑博物馆等陶瓷文化景点，并在景德镇市出席2024中国—意大利历史文化名城对话会。

“中国是一个非常棒的国家，中国的热情好客令我印象深刻。” 早在2018年，马赛蒂就曾带领考察团到访富平陶艺村，促成了中意两国陶瓷艺术家的创作交流。谈到再次造访富平的感受，马赛蒂表示：“我感到这座城市正在蓬勃发展，它热切希望向世界开放，这是一件非常积极的事情。”

马赛蒂认为，陶瓷是中意之间绝佳的交流载体。中国和意大利都有着悠久的陶瓷制作历史，尽管两国相距遥远，语言文化有很大差异，但通过陶瓷这一共同的语言，双方可以互学互鉴，在继承传统的同时进一步发展现代陶瓷艺术。

他表示，丝绸之路连接了中意两个文明古国，两国交往的历史源远流长，早在数世纪前，以马可·波罗、利玛窦等为代表的交往使者就开启了中意交流与合作的先河。今年正值中意全面战略伙伴关系建立20周年和马可·波罗逝世700周年，马赛蒂表示：“我们觉得自己有一点像马可·波罗，我们沿着马可·波罗的脚步来到中国，建立联系、开展合作。”

谈及在全球文明倡议提出背景下中意两国之间的交流互鉴，马赛蒂表示：“我们不能惧怕讨论，不能惧怕建立联系，因为只有交往才会产生经济机会、生产机会，并促进文化发展。”

据马赛蒂介绍，此次他代表的意大利陶瓷城市协会由意大利57座陶瓷之都组成，在返回意大利后，他将向协会的其它成员市镇介绍本次访问的成果，“我相信每个城市都将抓住这一重要机遇，推动当地企业和中国企业合作，这必将带来可观的文化和经济增长。”

作为有着悠久陶瓷传统的城市，蒙特卢波·菲奥伦蒂诺市希望在未来和中国的陶瓷城市建立友城关系。“友城关系并不是形式上的空谈，而是推进双边关系的切实工具，两个城市可以借此契机，不仅在陶瓷领域进行对话，更是在各个方面进行合作。”

据马赛蒂透露，这次旅程为中意之间进一步加强合作提供了许多新思路，成果颇丰。期待进一步加强中意双边陶瓷艺术产业的对话交流，续写中意两国的友谊故事。

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