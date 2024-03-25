人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

意大利陶瓷城市协会副会长：以陶瓷为载体续写中意两国的友谊故事

2024年03月25日16:21 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网北京3月25日电 （刘动、冯雨欣、马蒂奥） “任何热爱陶瓷的人一生中至少要来一次景德镇，因为在这里，你可以感受到中国陶瓷的千年传统和非凡文化。”意大利蒙特卢波·菲奥伦蒂诺市市长、意大利陶瓷城市协会副会长保罗·马赛蒂在接受人民网专访时这样说道。

意大利陶瓷城市协会副会长保罗·马赛蒂接受人民网专访。人民网 刘动摄

意大利陶瓷城市协会副会长保罗·马赛蒂接受人民网专访。人民网 刘动摄

日前，以保罗·马赛蒂为团长的意大利陶瓷文化代表团来华访问，参观了陕西富平陶艺村、铜川耀州窑博物馆、江西景德镇陶阳里御窑博物馆等陶瓷文化景点，并在景德镇市出席2024中国—意大利历史文化名城对话会。

“中国是一个非常棒的国家，中国的热情好客令我印象深刻。” 早在2018年，马赛蒂就曾带领考察团到访富平陶艺村，促成了中意两国陶瓷艺术家的创作交流。谈到再次造访富平的感受，马赛蒂表示：“我感到这座城市正在蓬勃发展，它热切希望向世界开放，这是一件非常积极的事情。”

马赛蒂认为，陶瓷是中意之间绝佳的交流载体。中国和意大利都有着悠久的陶瓷制作历史，尽管两国相距遥远，语言文化有很大差异，但通过陶瓷这一共同的语言，双方可以互学互鉴，在继承传统的同时进一步发展现代陶瓷艺术。

他表示，丝绸之路连接了中意两个文明古国，两国交往的历史源远流长，早在数世纪前，以马可·波罗、利玛窦等为代表的交往使者就开启了中意交流与合作的先河。今年正值中意全面战略伙伴关系建立20周年和马可·波罗逝世700周年，马赛蒂表示：“我们觉得自己有一点像马可·波罗，我们沿着马可·波罗的脚步来到中国，建立联系、开展合作。”

谈及在全球文明倡议提出背景下中意两国之间的交流互鉴，马赛蒂表示：“我们不能惧怕讨论，不能惧怕建立联系，因为只有交往才会产生经济机会、生产机会，并促进文化发展。”

据马赛蒂介绍，此次他代表的意大利陶瓷城市协会由意大利57座陶瓷之都组成，在返回意大利后，他将向协会的其它成员市镇介绍本次访问的成果，“我相信每个城市都将抓住这一重要机遇，推动当地企业和中国企业合作，这必将带来可观的文化和经济增长。”

作为有着悠久陶瓷传统的城市，蒙特卢波·菲奥伦蒂诺市希望在未来和中国的陶瓷城市建立友城关系。“友城关系并不是形式上的空谈，而是推进双边关系的切实工具，两个城市可以借此契机，不仅在陶瓷领域进行对话，更是在各个方面进行合作。”

据马赛蒂透露，这次旅程为中意之间进一步加强合作提供了许多新思路，成果颇丰。期待进一步加强中意双边陶瓷艺术产业的对话交流，续写中意两国的友谊故事。

(责编：曹欣悦、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部