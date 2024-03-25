人民网记者 李志伟

刚刚过去的这一周末，美国各地又发生多起枪击案件。据《今日美国报》报道，当地时间3月24日凌晨，印第安纳波利斯一家酒吧附近的停车场发生枪击案，造成1人死亡，5人受伤，其中包括一名警察。与此同时，印第安纳波利斯还有另外两人死于其他的枪击案件。自从3月3日以来，该市已经发生了10起枪击事件。与此同时，在费城，这一个周末枪支暴力导致1死3伤。

枪支暴力积重难返

根据美国枪支暴力档案网站的数据，截至3月24日，今年美国已有3674人死于枪支暴力，6400多人受伤。今年以来，美国已经发生了83起造成至少4人死伤的大规模枪击事件。在芝加哥等大城市，枪支暴力的情况更为严峻。美国伊利诺伊州政策研究所近日刊文指出，2023年平均每900名芝加哥人里面就有1人遭遇枪击，平均每5000人就有1人死于枪击。

美国枪支泛滥导致校园枪击案件高发。有研究表明，涉枪伤害已超过车祸，成为导致美国未成年人死亡的最主要因素。白宫网站近日指出，自1999年科罗拉多州科伦拜恩高中发生大规模枪击事件以来，美国共发生394起校园枪击事件，36万多名学生受到枪支暴力的影响。

美国副总统卡玛拉·哈里斯3月23日访问了佛罗里达州帕克兰市道格拉斯高中。该校曾于2018年发生大规模枪击事件，导致14名学生、3名工作人员死亡。哈里斯描述了她在事发大楼看到的场景，时间仿佛凝固在枪击发生那一刻，教室里积满灰尘，桌子上仍有作业、笔记本电脑，枪击的痕迹依旧可见。哈里斯说：“我们有责任记住这里发生的事情。”哈里斯当天宣布了两项新措施，以防止人们获得枪支。

控枪行动止步不前

虽有控枪法案颁布，不过美国枪支暴力问题一直以来都没有得到根本解决。2023年3月27日，田纳西州戴维森县纳什维尔的一所学校发生大规模枪击案，造成6人死亡，包括3名儿童、3名教职员。近日，《田纳西人报》纪念这一事件一周年时评论说，“我们让孩子们更安全了吗？对不起，没有，一切都没有改变”，“在解决令人震惊的枪支暴力问题上似乎没有取得任何进展”。

《田纳西人报》专栏作家凯瑟琳·威利指出，在美国，枪支装备日益升级，法律纵容人们携带枪支，买一把自动武器比买一部手机还容易，这不可避免地导致枪支暴力。2023年，美国发生了656起大规模枪击事件。像田纳西州这样枪支法律最宽松的州更为经常地发生大规模枪击事件，该州儿童被枪杀的发生率比全美要高36%，“这是可悲的现实”。

美国枪击暴力日益升级，其中一个原因是非法改装的全自动机枪数量的激增。美联社报道说，近年来，美国各地都出现了使用全自动武器的枪击事件，这是由于3D打印制作或在线购买的小型金属或塑料零件的惊人增长。美国烟酒火器和爆炸物管理局局长史蒂夫·德特尔巴赫表示，美国警察现在所面对的是全自动武器枪击案件，“这是个非常严重的问题”。美国《芝加哥论坛报》指出，美国“枪支暴力危机正在发生一个致命转变”，更多的大容量弹匣和格洛克开关让每次射击的子弹更多，“导致枪击事件的致命性上升”。

痼疾难除治理困难

美国枪支暴力已成为美国最严重的社会问题之一，影响远远超出受害者本人及其家庭，除造成人员伤亡和治安问题之外，还给美国带来巨大经济损失和社会心理创伤。美国凯泽家族基金会健康新闻网站近日刊文指出，枪支暴力是“美国最致命、最昂贵的公共卫生危机之一”。哈佛大学在《美国医学会杂志》上发表的一项研究估计，枪支暴力每年给美国造成5570亿美元的经济损失，占美国国内生产总值的2.6%。美国国家医疗保健管理基金会（NIHCM）指出，枪支暴力造成严重的健康和经济后果，2010年至2020年期间，枪支死亡人数增长了近43%。

日益严重的枪支暴力问题正凸显美国治理能力的衰败。弗雷德·古滕贝格是一名父亲，他的女儿海梅在2018年帕克兰市道格拉斯高中枪击案中身亡。古滕贝格在《美国残杀》一书里痛批说枪支暴力是美国的“国家耻辱”。他说，美国每年有超过4万人死于枪支暴力，与其他发达国家相比，美国的枪支暴力记录令人沮丧，枪支法律改革本可以减少枪支暴力死亡人数，但政治因素阻碍了这一进程。美国科罗拉多州记者昆廷·扬批评说，枪支暴力数据意味着美国政客的“彻底失败”，“反映了一个病态的社会”。

华盛顿公平增长中心的安德烈·戈博指出，研究发现，收入不平等、集中贫困、公共服务不足、表现不佳的学校增加了特定社区内枪支暴力的几率。此外，白人至上主义、枪支容易获得、缺乏严格管理、警察暴力也都是美国枪支暴力持续恶性循环与升级的原因。美国枪支暴力泛滥的后果几乎渗透到美国社会的各个方面，从宏观经济、投资和商业机会，到个人与社区持续的心理创伤与负担。枪支暴力的政治化使这些问题更加复杂，围绕枪支管理的立法争论不休。美国联邦众议员贾里德·赫夫曼指出，枪支暴力是美国特有的危机，而且到处都在发生，国会对枪支暴力无所作为“是不可取的”，是时候结束这种无休止的毫无意义的枪支暴力了。

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