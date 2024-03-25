新华社惠灵顿3月25日电（记者卢怀谦 郭磊）新西兰大气及水资源研究院25日公布的一项研究称，刚刚结束的年度测绘表明，由于全球变暖导致高山雪线持续上移，积雪区面积持续减少，新西兰的冰川正在变得支离破碎、退缩消融。

负责新西兰“雪线调查”项目的新西兰大气及水资源研究院气候与环境应用首席科学家安德鲁·洛雷说：“总体而言，雪线一直在上移，并且我们近年来看到上移速度加快，冰川中的冰持续流失。”

洛雷将这一现象归因于全球气温上升。新西兰自有气温记录以来的10个最热年份中，有7个出现在过去10年中。2023年是新西兰有气温记录以来第二热的一年，这一年全球86%的地区气温高于平均水平。

据介绍，由新西兰大气及水资源研究院等机构组成的研究团队从1977年开始，连续40多年对新西兰南岛南阿尔卑斯山脉的雪线和冰川进行测绘调查。近年来，该团队使用红外摄像机航拍冰川，通过同一位置影像数据的逐年对比，记录并评估冰川的“健康”指标。该团队经测绘调查确认了冰川消融的趋势。

洛雷说，以前人们在新西兰可以很容易看到和参观冰川，如今想参观冰川变得越来越难，必须深入山区才能到达有冰川的地方。要阻止冰川消融，人们必须解决温室气体增多的问题。

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