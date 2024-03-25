新华社纽约3月24日电 通讯｜以舞为媒向西方观众展现中国人文之美

新华社记者刘亚南 杨士龙

中国现代舞诗剧《诗忆东坡》本月在美国华盛顿市和纽约市上演。通过欣赏融合戏曲、太极等民族元素的现代舞，以及感受结合诗文、书法、古琴、绘画、篆刻等多重元素的视听效果，数千名观众领略了中国人文精神之美。

在纽约林肯中心举行的首场演出共吸引了约1500名观众前来观看。演出后半段穿插出现的自行车和滑板等现代元素给人以时空穿越之感，触发观众会心的笑声。演出结束时，观众回报以热烈掌声，久久不愿离去。

在全球智库席勒研究所任职的理查德·布莱克观看纽约首场演出后告诉记者：“《诗忆东坡》反映了人类心灵的美。长期以来，苏东坡的巨大影响力可能来自对心灵美的欣赏，这在演出中得到呈现。”

布莱克说，在观看演出前，自己和妻子联系了在中国的朋友，就苏东坡的生活和诗进行了长时间的讨论。“作为一个外国人，可以说对苏东坡诗的意义有了一瞥，但即便一瞥也是美丽和强有力的。”

对于《诗忆东坡》主创团队而言，如何能让不太了解中国文化甚至从未听说过苏东坡的外国人在90分钟的演出中感到有趣和产生共鸣是创作中的难点。主创沈伟在接受记者采访时说，为了把苏东坡这一伟大历史人物的精神用舞蹈语言表现出来，他花费数月了解世界上所有与苏东坡相关的信息，从苏东坡的几千首诗作中精选体现人生态度的12首在舞诗剧中加以展现，通过多种元素呈现，舞者的动作还深度融合了传统戏曲和太极。

沈伟说，有不少外国观众觉得演出好看，回去之后去查阅苏东坡的诗词，做进一步了解。

据悉，《诗忆东坡》在美国两地演出前后，谷歌搜索的数据显示，关于“Dongpo”的搜索量有显著增加。

“这是一场视觉盛宴。”美国舞蹈节主席乔迪·妮梅里奇特说，自己此前并不知道苏东坡的诗，《诗忆东坡》中的壮丽、宏伟、宁静和美丽令人难以忘怀。

长期从事美中商业和人文交流的华美协进社荣誉社长海莫维茨（中文名贺志明）在观看演出后说，演出令人惊叹，观众不仅享受视觉盛宴，而且可以通过现代艺术形式对苏东坡有所了解。

《诗忆东坡》由中国东方演艺集团有限公司联合眉山市歌舞剧院有限责任公司打造，于3月中旬在华盛顿和纽约进行了8场演出，并得到中国对外文化集团和美国舞蹈节的支持。

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