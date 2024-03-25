新华社达卡3月25日电（记者孙楠）孟加拉国达卡大学中国研究中心24日在该国首都达卡举办启动仪式，正式揭牌成立。

上海国际问题研究院院长、达卡大学中国研究中心学术委员会主席陈东晓，达卡大学校长、达卡大学中国研究中心学术委员会副主席马克苏德，中国驻孟加拉国大使姚文，以及两国智库、媒体、高校学生代表等400余人参加启动仪式。

马克苏德在致辞中表示，达卡大学中国研究中心的成立是对孟中两国深厚友谊的肯定，也是双方教育和学术交流合作的重要里程碑。研究中心将为孟学者提供深入了解中国文化、历史和社会的宝贵平台，对孟加拉国实现“智慧孟加拉国”和“2041愿景”具有重要意义。

陈东晓说，达卡大学中国研究中心的核心使命是促进中孟两国经济社会合作与交流。希望双方共同努力，将研究中心打造成高水平、高标准和开放性的人文交流平台，成为影响力辐射南亚、东南亚的中国研究核心基地，促进中孟经济、社会发展合作与民心相通。

姚文表示，成立达卡大学中国研究中心是中孟两国在教育、学术研究、人文交流领域合作的最新成果，也是中孟两国友好关系不断深化的生动体现。研究中心将进一步推动两国学界加强了解，共同探讨研究双边、地区及全球事务，增进两国人民友谊。期待研究中心成为连接中孟及全球合作的桥梁，为和平发展作出贡献。

达卡大学中国研究中心由上海国际问题研究院牵头，当代中国与世界研究院、同济大学、华东师范大学、云南大学、达卡大学、沙贾拉尔科技大学、诺阿卡利科技大学等中孟研究机构和高校合作建设。

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