新华社内罗毕3月24日电（记者黎华玲）“肯尼亚来华留学生‘一带一路’研讨会”24日在肯首都内罗毕举行，与会人士积极评价中肯共建“一带一路”成果，期待两国深化务实合作，造福更多非洲国家和人民。

研讨会由北京师范大学“一带一路”学院组织，多名从该学院毕业的肯尼亚籍校友出席并发言，来自中肯两国的政府官员、企业代表、专家学者参加活动。

与会人士表示，作为世界上最大的发展中国家和发展中国家最多的大陆，中非双方正本着中非友好合作精神，携手推进各自各具特色的现代化建设，构建更加紧密的中非命运共同体。

肯尼亚留华同学会会长亨利·罗蒂奇表示，共建“一带一路”项目大大提高了肯尼亚人民的出行效率，带动了当地的商贸发展。以蒙内铁路为例，“原来要花费十几个小时的路程缩短至五六个小时，沿途商圈也逐渐繁荣起来，肯尼亚人都喜欢这条铁路”。

北京师范大学“一带一路”学院校友贾菲斯·阿提托目前供职于肯尼亚政府部门，主要负责东非地区互联互通工作。他说，共建“一带一路”推动了东非区域跨境基础设施项目的实施，促进了商品和服务贸易。希望中方帮助非洲国家培养更多科技人才，实现技术转移，促进当地经济社会发展。

供职于肯尼亚警务部门的校友本杰明·泰蒂勒说，得益于肯中两国的人才培养计划，更多肯尼亚学子获得前往中国深造的机会。他们学习工程管理、农业科技、人工智能等方面的知识，学成归国后为本国经济社会发展作出重要贡献。

中国国家发展和改革委员会区域开放司司长徐建平表示，中肯两国共建“一带一路”务实合作不断深入，建成了一批重大标志性工程项目和“小而美”民生项目，农业、卫生、人才培养等项目正在逐步推进，有力促进了当地的国家经济社会发展和民生改善。中方将致力于实施高质量合作，推动更多项目落地造福非洲人民。

作为企业代表，中国路桥工程有限责任公司副总经理赵连志说，公司资助了100名肯尼亚优秀高中毕业生前往北京交通大学接受铁路相关专业本科教育，为肯尼亚乃至东非区域铁路行业输送管理人才。“我们已经开始策划新一轮留学生培养计划，为推动构建高水平中非命运共同体作出更大贡献。”

(责编：燕勐、刘叶婷)