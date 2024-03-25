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洪都拉斯外长：洪方愿继续推动两国关系不断迈上新台阶

2024年03月25日13:58 | 来源：新华网
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　　新华社特古西加尔巴3月24日电（记者闫亮　孟宜霏）中国驻洪都拉斯大使馆日前举办庆祝中洪建交一周年招待会。洪都拉斯外长雷纳在招待会上说，洪方愿继续同中方一道推动两国关系不断迈上新台阶。

　　正在洪访问的全国政协副主席、共享基金会主席梁振英，洪第二副总统古铁雷斯、第三副总统弗洛伦蒂诺、外长雷纳等政要和洪各界人士，以及旅洪侨胞、中资企业代表等400余人出席招待会。

　　雷纳代表洪都拉斯总统卡斯特罗祝贺洪中建交一周年。他高度评价洪中关系发展，感谢中方为洪经济社会发展和民生改善提供的宝贵支持。他表示，洪方坚定恪守一个中国原则，愿继续同中方一道，扩大两国利益交汇点，携手共建“一带一路”，推动两国关系不断迈上新台阶，更好造福两国人民。

　　梁振英表示，中方高度重视中洪关系。中方愿在高质量共建“一带一路”框架下，推动双方在公共卫生、医疗等各领域合作，促进两国民心相通，让更多洪民众共享“一带一路”成果。

　　中国驻洪都拉斯大使于波表示，一年来，在两国元首战略引领下，中洪双边关系快速发展，合作成效显著。双方将继续落实好两国元首共识，推动中洪关系行稳致远，携手推动构建人类命运共同体。（参与记者：李子健）

(责编：燕勐、刘叶婷)

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