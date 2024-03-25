新华社塞尔维亚普罗库普列3月24日电（记者石中玉）塞尔维亚南部城市普罗库普列24日晚举行活动，悼念25年前北约轰炸南斯拉夫联盟共和国的遇难者。

普罗库普列当天下起倾盆大雨，气温接近零度。恶劣天气没有阻挡塞尔维亚民众参与悼念仪式，一些人甚至在没有雨具的情况下前往悼念遇难者。塞尔维亚总统武契奇和塞政府官员以及波黑主席团塞族成员多迪克出席仪式。

活动在合唱塞尔维亚国歌中开始，随后为遇难者默哀一分钟。遇难者家属托绍维奇在讲述中说，她父亲和仅11个月大的姐姐在轰炸中遇难，当时自己还没有出生。她说，这种伤痛不会因时间的推移而减轻，因为她再没有机会认识她所爱的人。

武契奇在致辞中说，塞尔维亚绝对不会加入北约，并致力于军事中立。“他们（北约）想要摧毁、肢解我们的国家……但25年过去了，我们仍没有被击败。我们永远不会同意塞尔维亚的分裂。”

多迪克在致辞中谴责北约违反国际法和无视包括新生儿在内的无辜生命的行径，赞扬塞尔维亚的反抗精神和坚决态度。

仪式现场，主办方还拉响防空警报并演出舞台剧，重现当年军人阵亡的场景。

1999年3月24日19时58分，以美国为首的北约打着所谓“避免人道主义灾难”的旗号，绕过联合国安理会，开始对当时的南联盟进行轰炸。长达78天的轰炸造成2000多名无辜平民丧生、6000多人受伤、近100万人流离失所。普罗库普列是第一名遇难者所在地。

2003年2月，南联盟更名为塞尔维亚和黑山（塞黑）。2006年6月3日，黑山宣布独立；同月5日，塞尔维亚宣布继承塞黑国际法主体地位，成为独立国家。

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