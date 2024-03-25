新华社北京3月25日电 题：谁在阻碍加沙停火 国际社会有目共睹

新华社记者

美国关于巴以问题的决议草案22日在联合国安理会被否决，俄罗斯、中国和阿尔及利亚投了反对票。一项非常任理事国集体磋商形成的巴以问题决议草案将于25日在安理会付诸表决。与美方草案形成鲜明对比的是，这项新草案在实现停火问题上态度鲜明，被舆论认为符合安理会行动的正确方向，具有现实意义。

去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过3万人死亡。美方多次在安理会对加沙地带停火相关决议草案行使否决权，拒绝国际社会关于立即停火的要求。加沙停火困难重重，背后是美国在巴以问题上长期出于私利故意“拉偏架”，在本轮冲突爆发后美方继续力挺以色列，不断提供军事援助。分析人士指出，美方此次提出的草案不仅没有对以色列近期宣称的进攻加沙南部城市拉法的计划表示明确反对，反而玩弄文字游戏，为停火设置前提，这无异于给继续杀戮开绿灯。

究竟是谁在阻碍加沙停火？国际社会有目共睹。

“故意误导国际社会”

美国提交的巴以问题决议草案22日在安理会表决，遭到俄罗斯、中国和阿尔及利亚反对。

阿尔及利亚常驻联合国代表阿马尔·本贾马的发言代表了阿拉伯国家集体立场。本贾马表示，阿方强调立即停火的紧迫性，但美国的草案未能体现这一点。巴勒斯坦人民在过去五个月中遭受了巨大苦难，美方草案也没有提到以色列对巴勒斯坦人民的死亡负有责任，草案文本中有些表述意味着以色列“获得制造持续流血的许可证”。

俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾指出，本轮巴以冲突爆发以来，安理会始终未能就要求在加沙实现停火通过一项决议，这是因为美国利用各种借口三番五次阻挠。此次美方在其决议草案中并没有呼吁停火，而是“打着停火的幌子”，试图向安理会“兜售”其对停火紧迫性的模糊界定。涅边贾指责美国领导层“故意误导国际社会”，认为这份草案只是在糊弄美国选民。

中国常驻联合国代表张军说，美方草案在最核心的巴以停火问题上始终回避躲闪，最后的案文仍然含糊其辞，没有要求立即停火，甚至没有给出短期内实现停火的答案。这显然偏离了安理会成员已有共识，同国际社会的期待存在巨大落差。草案在其他许多方面也很不平衡，特别是针对以色列近期多次宣称计划军事进攻拉法，草案没有明确无误地表明反对态度，这将释放一个十分错误的信号，带来严重后果。

圭亚那就该决议草案投出弃权票。圭亚那常驻联合国代表卡罗琳·罗德里格斯－伯基特表示，草案中传递出只要采取“明显减少平民伤害”的措施就可以在加沙“持续开展行动”的观点，这完全违背安理会职责，并将开创危险先例，圭方无法赞成。

美国为自身利益精打细算

分析人士指出，美国政府之所以提出这份决议草案，作出推动巴以停火的姿态，是迫于越来越大的国际压力和出于美国国内选举政治考虑，其根本动机依旧是在为自身利益精打细算。美国在巴以问题上的立场始终背离公平公正，这是造成中东局势不稳的一个重要外部因素。

美国《外交政策》网站刊文说，美方提出这份草案并不意味着美国在联合国场合对以色列的长期支持以及对加沙冲突的立场出现根本性变化。

在本轮投票前，美方已多次在安理会对加沙地带停火相关决议草案行使否决权，对国际社会停火止战的强烈呼声置若罔闻。最近一次是2月20日，安理会就阿尔及利亚代表阿拉伯国家提出的要求在加沙地带立即实现人道停火的决议草案进行表决，美国的独家否决使草案未获通过。美方阻碍停火之举，引发包括其盟友在内的众多国家不满。法国、马耳他、斯洛文尼亚等多个欧洲国家纷纷批评美国。阿尔及利亚常驻联合国代表本贾马表示，如果该草案当时得以通过，本有可能挽救数以千计的无辜生命。

英国《卫报》网站文章认为，美国此次提出巴以问题决议草案，旨在对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）施压，同时谋求恢复自身国际信誉，修复与盟友的关系。

埃及金字塔政治和战略研究中心专家赛义德·奥卡沙说，美国呼吁向加沙提供援助，但它永远不会放弃对以色列的军事支持。美方只是在做总统选举前的宣传。

阿尔及利亚阿尔及尔第三大学教授穆斯塔法·布尔扎马指出，美方阻挠多项停火和援助计划，对以色列的军事行动大开绿灯，实际上就是在利用以色列破坏中东地区稳定。美方一直在拖延时间，不希望尽快实现停火，只希望按照它自己的条件停火。

中方公正立场获赞誉

本轮巴以冲突爆发以来，中方一直为实现和平奔走，为挽救生命而努力。中方同有关各方密切沟通，积极参与安理会磋商，全力劝和促谈，推动局势降温。中方的公正立场和积极行动得到国际社会，特别是广大阿拉伯国家高度评价。

中国领导人多次就当前巴以局势阐明中国原则立场，呼吁立即停火止战，防止冲突扩大，保障人道主义救援通道安全畅通，强调根本出路是落实“两国方案”，推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决。

中国外交部发布《中国关于解决巴以冲突的立场文件》，提出国际社会在推动全面停火止战、切实保护平民、确保人道主义救援、加大外交斡旋、通过落实“两国方案”寻求政治解决等五方面工作原则和重点。去年11月，作为联合国安理会当月轮值主席，中方主持召开安理会巴以问题高级别会议，并与其他相关方共同努力，推动安理会11月通过冲突爆发以来首份决议，展现国际社会促和共识。近期，中国外交部大使王克俭先后访问埃及、巴勒斯坦、以色列、卡塔尔等中东国家，努力推动加沙局势降温。

中方还持续向加沙地带提供食品、药品、医疗用品等紧急人道主义援助。3月28日，中国援助巴勒斯坦的大米将运抵埃及塞得港，并将通过拉法口岸运往加沙地带。

沙特国际问题专家艾哈迈德·易卜拉欣说：“中国在巴以问题上站在和平一边，站在公道一边，站在国际法一边。”埃及金字塔政治和战略研究中心专家奥卡沙表示，中国的积极作为充分证明中国是支持正义事业的负责任大国。

阿尔及利亚战略问题专家纳比勒·卡卢什特别提到，在联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）遭到系统性攻击和指责的时候，中国继续支持近东救济工程处及其他人道主义机构在加沙开展工作。他说，中国的做法是正确的，“而西方限制援助的行为违背了人道主义原则”。（执笔记者：宋盈、邱夏；参与记者：王建刚、汪强、姚兵、吴天雨）

(责编：燕勐、刘叶婷)