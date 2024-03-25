新华社洛杉矶3月24日电 美国私营企业“直觉机器”公司23日表示，其研发的月球着陆器“奥德修斯”已永久休眠，在太阳再次照到其所在位置时也未能被“唤醒”。

“直觉机器”公司23日在社交媒体X上说，按照目前的光照条件，“奥德修斯”上的太阳能电池板获取光照后已经足以“唤醒”它，但截至23日，任务团队未接收到它传回的任何信号，因此他们认为其电力系统已不能支持再次完成通信，意味着“奥德修斯”在完成历史使命后已永久休眠。

“奥德修斯”于美国东部时间2月22日在月球着陆时侧翻，但此后遥测仪器和太阳能电池板运行正常，从月球表面传回了其携带的科学仪器搜集的数据。

“直觉机器”公司3月15日在社交媒体X上说，已收到“奥德修斯”发回的大量数据，包括商业载荷数据以及大量有关导航、推进剂和着陆器性能等数据，目前正加以分析，以期为今后的探月任务奠定基础。公司还表示，“奥德修斯”2月29日已结束任务。不过任务团队仍在等待3月底之前，当太阳再次在“奥德修斯”着陆的月球南极地区升起并照射到其太阳能电池板上时，看能否“唤醒”它。

“奥德修斯”是一个六边形柱体，高4米，宽1.57米，有6个着陆腿。据美国航天局官网介绍，此次任务目标包括研究着陆器的发动机羽流与月球表面的相互作用、射电天文学、太空天气与月球表面的相互作用、着陆器精准着陆技术及通信和导航能力等。

“奥德修斯”于2月15日搭乘美国太空探索技术公司的“猎鹰9”火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。它是自1972年美国阿波罗17号登月任务结束后首个登月的美国航天器，也是首次由私营企业完成这一任务。

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