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博鳌亚洲论坛助力海南新发展

2024年03月25日13:53 | 来源：新华网
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　　新华社海口3月24日电 题：博鳌亚洲论坛助力海南新发展

　　新华社记者赵叶苹

　　今年的博鳌亚洲论坛即将开启，琼海市博鳌镇周边民宿老板们翘首期待嘉宾们的到来。

　　“是论坛让我们认识到家乡之美。”民宿老板吴淑显说，当地人都知道，论坛选择博鳌，得益于天生丽质的自然条件，三江交汇，奔流入海。

这是海南省琼海市博鳌镇的海滩（3月16日摄，无人机照片）。 主题为“亚洲与世界：共同的挑战 共同的责任”的博鳌亚洲论坛2024年年会将于3月26日至29日在海南博鳌举行。论坛年会将至，博鳌小镇布置一新，静候盛会到来。 新华社记者 杨冠宇 摄

这是海南省琼海市博鳌镇的海滩（3月16日摄，无人机照片）。 主题为“亚洲与世界：共同的挑战 共同的责任”的博鳌亚洲论坛2024年年会将于3月26日至29日在海南博鳌举行。论坛年会将至，博鳌小镇布置一新，静候盛会到来。 新华社记者 杨冠宇 摄

　　围绕“田园小镇”建设规划，琼海市持续打造美丽乡村集群，建设服务论坛的“美丽乡村会客厅”。南强村、沙美村、留客村等多个美丽乡村“样板”，成为吸引游客度假康养的最佳目的地之一。

　　“住民房，吃土菜，到田里、海边去耍耍，人们追求的更质朴、更绿色，也更健康了。”琼海市委宣传部部长钟辛说，宜居宜业的和美乡村点亮了群众生活，也引领了消费新模式。

　　品尝无人驾驶车辆售卖的冰淇淋，使用建筑废弃物制成的花园景观……在论坛永久会址所在地东屿岛，很多绿色低碳细节让人眼前一亮。

　　“绿色”为博鳌年会多年来一以贯之的议题。如今，东屿岛更成为一处零碳试验基地。3月18日，由住建部和海南省政府共建的博鳌近零碳示范区启动运行，这个“绿意盎然”的小岛成为向世界展示中国绿色低碳发展理念、技术和实践的窗口。

这是3月22日拍摄的博鳌东屿岛零碳休息区。 新华社记者 张丽芸 摄

这是3月22日拍摄的博鳌东屿岛零碳休息区。 新华社记者 张丽芸 摄

　　在博鳌亚洲论坛影响下，绿色消费在海南蔚然成风。“减碳”不仅是地方政府的努力方向，更成为很多海南民众的主动选择。过去一年，海南省的新能源汽车渗透率达到50.8%，新能源汽车销量超过燃油车。

　　记者从博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局获悉，渐冻症靶向治疗药物Tofersen（托夫生注射液）在区内落地，今后，国内渐冻症患者可以不出国就使用上这款全球靶向新药。

　　像这样的全球最新、临床急需的进口药械，博鳌乐城已引进超370种，这里是全球最新药械进入中国市场的重要通道。

　　“博鳌亚洲论坛对先行区的发展发挥了重要作用。”博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局党委书记、局长贾宁告诉记者：“过去两年，每年都有论坛嘉宾前来参观，已有多个跨国药械企业在乐城设立法律实体或办事处。”

　　海南省外办负责人说，20余年办会历程，海南与论坛相向同行，论坛对海南产生多方位、深远的影响，海南在服务和利用论坛中不仅提高了知名度，还收获了新发展理念、模式和路径等。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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