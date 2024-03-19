新华社华盛顿3月18日电 美国疾病控制和预防中心18日在其官网发布健康提示，敦促美国临床医生及公共卫生官员为本国12月龄以上儿童群体和6月龄以上有国际旅行计划的婴童，提供麻疹疫苗接种指导。

美疾控中心在其“健康警报网络”的更新提示中说，目前包括美国在内的全球多个国家麻疹病例明显增多。统计显示，今年1月1日至3月14日，该中心接到美国境内58例麻疹确诊报告，其中包括7起病例数较多的局地疫情，且这58例麻疹病例中有54例与国际旅行有关。今年以来，美国报告的大多数麻疹病例发生在未接种麻疹、腮腺炎、风疹三联疫苗（MMR疫苗）的12月龄及以上儿童中。与之相比，2023年美国总共报告麻疹病例58例、局地疫情4起。

麻疹具有高度传染性。据美疾控中心介绍，未接种疫苗者如果与麻疹患者密切接触，10人中有9人会感染麻疹。麻疹几乎完全可以通过接种疫苗来预防，MMR疫苗既安全又高效，两剂预防有效率为97%（一剂有效率为93%）。当一个社区中95%以上的人接种了疫苗时，大多数人会通过社区免疫得到保护。

为预防麻疹感染并减少从输入到社区传播的风险，美疾控中心提醒准备出国旅行的民众，无论目的地是哪里，都应接种MMR疫苗；卫生保健机构应确保辖区内婴童接受MMR疫苗在内的常规免疫接种。

美疾控中心认为，目前美国大多数社区对麻疹的免疫力很高，大规模传播的风险很低。然而在疫苗覆盖率低的地区，一些社区会面临麻疹疫情风险。

(责编：于洋、刘叶婷)