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巴中商界共商智慧城市建设

2024年03月19日15:30 | 来源：新华网
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新华社里约热内卢3月18日电（记者陈威华 赵焱）由巴西外贸商会联合会、巴西中国创新经济研究院主办的巴西中国智慧城市论坛18日在里约热内卢举行。与会人士围绕智慧城市建设与发展交流经验，探讨合作机遇。

此次论坛聚焦清洁能源和智慧交通两大主题，就可再生能源、可持续发展、未来城市交通等议题展开讨论，以推动绿色发展，为两国人民带来福祉。

巴西外贸商会联合会副主席佩雷拉说，未来几年城市转型面临多个挑战，因此“现在要讨论的已不再是如何定义智慧城市，而是要明确未来也许只有智慧城市才是可持续的，以及应怎样建设智慧城市”。

中国驻里约热内卢总领事田敏表示，中国和巴西分别是东半球和西半球最大发展中国家，增进民生福祉、推动绿色发展是两国的共同追求。以新质生产力推动城市高质量发展，是推动城市绿色低碳转型发展的关键举措。

2024年是中国与巴西建交50周年。田敏认为，通过举办智慧城市论坛，共享中巴两国在能源、环境、通信、物流等领域的先进科技与成果，共同展望智慧城市可持续发展前景，将进一步丰富中巴全面战略伙伴关系的内涵。

论坛期间，巴西外贸商会联合会为中国石油天然气集团有限公司（中石油）巴西公司、中国移动公司巴西子公司、比亚迪巴西公司、巴西淡水河谷公司、巴西普鲁莫物流公司等企业颁发智慧城市创新奖。

(责编：于洋、刘叶婷)

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