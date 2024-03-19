人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国代表：中国将继续坚定推动国际核裁军与核不扩散进程

2024年03月19日15:26 | 来源：新华网
小字号

新华社联合国3月18日电 中国常驻联合国代表张军18日在安理会核裁军与核不扩散问题公开会上发言，深入阐释全球安全倡议的重要意义，介绍中国在核裁军与核不扩散问题上的立场主张，重申中方始终恪守不首先使用核武器政策，强调中国将继续推动国际核裁军与核不扩散进程。

张军指出，缔造一个普遍安全的世界是国际社会的共同愿望和目标。各国应携手努力，践行真正的多边主义，秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚决抵制冷战思维和阵营对抗，不断加强《不扩散核武器条约》的权威性和有效性，合力推进核裁军与核不扩散进程。

张军表示，核武器国家应探讨减少战略风险的可行举措，谈判缔结“互不首先使用核武器条约”，并向无核武器国家提供具有法律约束力的消极安全保证。有关国家应降低核武器在国家和集体安全政策中的作用，放弃部署全球导弹防御系统，不寻求在亚太或欧洲部署中导，停止核共享和所谓的“延伸威慑”，以实际行动维护全球战略平衡和稳定。

张军说，核武器是历史的产物，核裁军也必然有一个历史过程。朝鲜半岛核问题、伊朗核问题等有其复杂的历史背景，各方必须通过对话均衡解决彼此合理安全关切。

张军表示，国际社会应重视发展中国家对和平利用核能的需求。有关国家应停止泛化国家安全概念，停止以意识形态划线并打着防扩散旗号将出口控制当作打压他国、推行“脱钩断链”的政治工具。

张军强调，中国一贯主张全面禁止和彻底销毁核武器。核武器国家应公开承诺不寻求永远拥有核武器，应尽快签批无核武器区条约议定书。中国始终恪守不首先使用核武器的承诺，坚定奉行自卫防御的核战略，不参加任何形式的核军备竞赛，继续把自身核力量维持在国家安全需要的最低水平，继续推动国际核裁军与核不扩散进程。

针对美国在会上污蔑中国核力量发展，张军指出，美国对中国的指责毫无道理，恰恰是美国应履行特殊、优先责任，进一步大幅、实质性削减核武库，为其他核武器国家加入核裁军进程创造条件。

张军批评美国在核不扩散问题上奉行双重标准，呼吁美国摒弃武力威胁和制裁施压手段。他指出美国同有关国家开展极具核扩散风险的核潜艇合作，严重违反《不扩散核武器条约》目的和宗旨，破坏地区和平稳定，应纠正错误，回归正途。

(责编：于洋、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部