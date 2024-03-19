新华社联合国3月18日电 中国常驻联合国代表张军18日在安理会核裁军与核不扩散问题公开会上发言，深入阐释全球安全倡议的重要意义，介绍中国在核裁军与核不扩散问题上的立场主张，重申中方始终恪守不首先使用核武器政策，强调中国将继续推动国际核裁军与核不扩散进程。

张军指出，缔造一个普遍安全的世界是国际社会的共同愿望和目标。各国应携手努力，践行真正的多边主义，秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚决抵制冷战思维和阵营对抗，不断加强《不扩散核武器条约》的权威性和有效性，合力推进核裁军与核不扩散进程。

张军表示，核武器国家应探讨减少战略风险的可行举措，谈判缔结“互不首先使用核武器条约”，并向无核武器国家提供具有法律约束力的消极安全保证。有关国家应降低核武器在国家和集体安全政策中的作用，放弃部署全球导弹防御系统，不寻求在亚太或欧洲部署中导，停止核共享和所谓的“延伸威慑”，以实际行动维护全球战略平衡和稳定。

张军说，核武器是历史的产物，核裁军也必然有一个历史过程。朝鲜半岛核问题、伊朗核问题等有其复杂的历史背景，各方必须通过对话均衡解决彼此合理安全关切。

张军表示，国际社会应重视发展中国家对和平利用核能的需求。有关国家应停止泛化国家安全概念，停止以意识形态划线并打着防扩散旗号将出口控制当作打压他国、推行“脱钩断链”的政治工具。

张军强调，中国一贯主张全面禁止和彻底销毁核武器。核武器国家应公开承诺不寻求永远拥有核武器，应尽快签批无核武器区条约议定书。中国始终恪守不首先使用核武器的承诺，坚定奉行自卫防御的核战略，不参加任何形式的核军备竞赛，继续把自身核力量维持在国家安全需要的最低水平，继续推动国际核裁军与核不扩散进程。

针对美国在会上污蔑中国核力量发展，张军指出，美国对中国的指责毫无道理，恰恰是美国应履行特殊、优先责任，进一步大幅、实质性削减核武库，为其他核武器国家加入核裁军进程创造条件。

张军批评美国在核不扩散问题上奉行双重标准，呼吁美国摒弃武力威胁和制裁施压手段。他指出美国同有关国家开展极具核扩散风险的核潜艇合作，严重违反《不扩散核武器条约》目的和宗旨，破坏地区和平稳定，应纠正错误，回归正途。

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