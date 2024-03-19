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洪都拉斯外交部：拉共体同意向海地提供紧急援助

2024年03月19日14:19 | 来源：新华网
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新华社特古西加尔巴3月18日电 拉美及加勒比国家共同体（拉共体）轮值主席国洪都拉斯外交部18日发布公告说，拉共体国家协调员会议同意向海地提供紧急援助，以解决海地面临的严重危机。

公告指出，海地危机的解决应由海地主导，反对外国施加压力和进行干涉。

拉共体国家协调员会议当天在洪都拉斯首都特古西加尔巴举行。会上，哥伦比亚提议拉共体采取短期和中期行动来缓解海地危机，为之寻求持久解决方案。

洪都拉斯总统卡斯特罗16日敦促拉共体“立即且高效地”采取行动以应对海地安全危机，并反对外部势力在海地采取任何军事行动。

2021年7月7日，海地时任总统若弗内尔·莫伊兹遇刺身亡，留下权力真空，黑帮势力越发猖獗，犯罪激增。海地原定于今年2月7日前举行大选，但未能如期举行，引发社会不满。海地安全局势最近持续恶化。自今年2月29日起，多个黑帮组织在首都太子港袭击公共设施，要求总理亨利下台。亨利3月11日宣布，海地政府将在过渡总统委员会成立后辞职，新政府上台前由现政府暂时代管国家事务。

(责编：于洋、刘叶婷)

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