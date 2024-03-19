人民网曼谷3月19日电 （记者孙广勇）3月13日至17日，2024年中泰合作“中文+职业技能”电子商务项目培训班在清迈圆满落幕。此次中泰电子商务技能培训班是清迈大学孔子学院联合泰国教育部职业教育委员会等单位合作举办的“中文+职业教育”项目，已连续举办四年。此次线下培训为期5天，共有来自中泰两国职业院校的113名师生代表参加。

中国驻泰国大使馆教育参赞冯俊英、云南师范大学副校长郝淑美、清迈大学校校长助理威努等嘉宾以线上线下相结合的形式出席培训班开幕式并发表致辞。冯俊英表示，中泰两国正式进入“免签时代”为双边贸易人文交流领域注入新动力，希望中泰合作的电商培训项目能在泰国更多院校间实现共推共享，深化融合发展，织牢人文纽带，为中泰数字经济共同发展作出更多贡献。

清迈孔院为此次培训特别甄选咖啡豆、橘子干、紫米护手霜、洗面奶、木丝编织包、泰丝银饰封皮笔记本等特色产品搭建项目产品池，旨在让学员掌握电子商务知识的同时，结合泰国产品自身特点，设计出符合泰国电商发展的模式，做到真正意义上的学以致用。培训形式多样，内容充实，共分为中国学生、泰国学生和教师三个班级，为平衡不同学生的学习需求与中泰学生的合作交流需要，清迈孔院与各中泰合作单位以“分层、分组、合作”为基本原则，搭建“中文+电商”模式平台，精心设计了差异化教学内容。

培训不仅搭建了学生们学习技能、展示自我的平台，也成为了中泰双方职校教师交流经验、了解中国的重要窗口。除了基础课程学习外，清迈孔院也运用“中文+创业”模式，整合清迈大学校内各方资源，搭建师生与前沿知识的连接纽带，为各位老师安排了系列参观考察活动，让老师们了解跨境电商硕士项目、创业产业孵化模式、创意包装科技及运营模式等知识。

通过此次培训，最终中泰学生合作完成了产品海报设计、短视频拍摄及PPT撰写多项任务，并在培训最后一天完成路演展示。通过项目小组团队的通力合作，完成了6个优秀的实际产品案例创作，获得评委专家们的一致好评。最终，“紫米护手霜”小组为产品创作了精美的海报和视频，斩获路演一等奖。

近年来，中泰电子商务蓬勃发展，清迈孔院先后实施“1+X”电子商务合作与中泰联合培养“跨境电商”方向硕士项目，稳步推进电子商务职业技能等级标准制定、核心课程设计、配套教材资源开发、师资与学生培训、技能竞赛、产教研实训基地建设等工作，并取得积极成效，为培养中泰“一带一路”优质复合型人才积极贡献力量。

(责编：王禹蘅、常红)