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希腊前总统：赞同构建人类命运共同体理念

2024年03月19日13:55 | 来源：新华网
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新华社雅典3月19日电（记者陈刚）希腊前总统普罗科皮斯·帕夫洛普洛斯日前在接受新华社记者专访时表示，当今世界所发生的战争、气候危机等正在对人类文明构成威胁，他赞同中国国家主席习近平提出的构建人类命运共同体理念，认为希腊和中国在人类未来发展问题上有着共同立场。

帕夫洛普洛斯2015年3月至2020年3月担任希腊总统。2019年5月，帕夫洛普洛斯出席亚洲文明对话大会并对中国进行国事访问。

帕夫洛普洛斯说，在发展这个共同问题面前，国家没有大小之分，有分别的是捍卫人类理想还是选择愚昧短视。他说：“我们是普罗米修斯的后裔，而不是埃庇米修斯的后裔，我相信希腊、中国都属于前者。”

在古希腊神话中，普罗米修斯是有先见之明的盗火惠人的英雄，而短视的埃庇米修斯则只有“后见”，代表的是愚昧。

谈及欧洲与中国的关系，帕夫洛普洛斯说：“有些欧洲人，可能是因为受到其他力量的影响，对中国存在‘恐惧’，臆想中国要‘吞噬’他们，这是错误的。”

帕夫洛普洛斯说，“我们希腊人没有这种恐惧”，希腊有着与中国长期友好交往的经验，希望发挥其作为欧亚两大洲门户的角色，促进欧中关系发展。“这对希腊、欧洲和整个世界都是有益的。”

谈到大国关系，帕夫洛普洛斯说，历史是由人类的教训写成的。古希腊时代，雅典和斯巴达的冲突并非不可避免，“我们阅读修昔底德的历史著作是为了学习如何与其他民族共存，如何避免战争，如何共同创造未来”。

(责编：于洋、刘叶婷)

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