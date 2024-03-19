新华社日内瓦3月19日电 日内瓦手记丨巴以冲突让美国外交“现了原形”

新华社记者聂晓阳

以色列和巴勒斯坦之间的新一轮冲突是正在日内瓦召开的联合国人权理事会第55届会议的焦点话题之一。很多参会人士认为，加沙地带民众目前遭受的灾难是美国与以色列“占领者”合谋的结果。

土耳其伊斯坦布尔萨巴赫丁·扎伊姆大学公共事务教授兼伊斯兰与全球事务中心主任阿里安在一篇文章中写道：美国不仅为以色列的行径辩护，还向其提供对加沙造成严重破坏的武器，“他们只把一方视为人，而对另一方没有任何愧疚感”，这是美国根深蒂固的种族主义态度。

很多人质问：以色列把加沙地带200多万人长期封锁在区区360多平方公里的土地上，巴勒斯坦人民的建国权、生存权、回归权长期遭到漠视，在这种情况下巴以怎么能够实现持久的和平稳定？

美国等西方国家对巴勒斯坦人民长期遭受的苦难视而不见，却动不动就站在道义制高点宣布无条件支持另一方。被西方国家妖魔化的巴勒斯坦人民，在面对这个宣称公平正义的西方世界时会作何感想？

参加人权理事会第55届会议的联合国食物权问题特别报告员迈克尔·法赫里在万国宫的一场记者会上表示，美国向一个摆明了要让他国平民挨饿的政府提供弹药和财政支持，却又以高调而作用非常有限的方式向加沙地带空投援助物资，这一做法非常荒谬。

出席同一场记者会的巴勒斯坦官员指出，美国放任以色列制造一场灾难，导致3万多人死亡，却又“空投一些落在海里的食物并期待得到感谢”，这种做法除了虚伪还能是什么？

以色列去年10月遭遇惨痛袭击值得同情，残杀平民的行径同样应予谴责。加沙地带的悲剧延宕至今已5个多月，美国无视加沙地带大量人口死伤的现实，多次阻挠有关在加沙地带停火的决议在联合国安理会获得通过。这只能说明，美国宣称“基于规则的国际秩序”中的“规则”，只是给其他国家制定的。难怪有外交官直言：美国在巴以新一轮冲突中的表现无异于“外交自残”。

瑞士知名国际问题专家丹尼尔·华纳最近在一篇文章中写道：美国和以色列都认为自己在国际关系中扮演着特殊角色。这种莫名的优越感使他们经常凌驾于国际法之上，忽略乃至忘记了生活在这片土地上的其他人民。

华纳指出，放任以色列轰炸平民目标并实行灾难性的封锁后，美国口中的“民主”“公平”“正义”这些漂亮话顿时“现了原形”。美国等西方国家对以色列的无条件支持正是殖民主义的残余。

(责编：于洋、刘叶婷)