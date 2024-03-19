雷时雨

古丝绸之路绵亘万里，延续千年，不仅是一条通商易货之路，也是一条文明交流之路，为人类社会发展进步作出了重大贡献。千百年来，古丝绸之路既有陆上“使者相望于道，商旅不绝于途”的盛况、海上“舶交海中，不知其数”的繁华，也在推动东西方文明交流互鉴、创造地区大发展大繁荣的进程中，积淀形成了丝路精神。习近平总书记指出：“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，是共建‘一带一路’最重要的力量源泉。”根植于历史又面向未来的丝路精神，不仅是中国共产党人精神谱系的重要内容，也是人类文明史上熠熠夺目的宝贵精神财富。伟大成就提振伟大精神，伟大精神引领伟大征程。面向未来，弘扬丝路精神，要提升这一精神的国际传播效能，让各国人民都从中汲取智慧和力量，推动共建“一带一路”越来越繁荣、越走越宽广，进入高质量发展的新阶段。

立足国际话语场域，凝聚认识共识。随着“一带一路”建设不断深入，弘扬丝路精神，凝聚更多共识，需要我们立足国际话语场域，增强话语权。当前，西方国家传媒在国际话语场域中还占据优势，“一带一路”的形象塑造、丝路精神的阐释在一定程度上受“他塑”影响较多。因此，我们要整体谋划、多维发力。一要增强主动性。在国际化传播平台上主动向世界发出中国声音、提出中国方案、阐明中国立场，通过传播共建“一带一路”的实打实、沉甸甸的成就，让世界人民了解到“一带一路”源自中国、属于世界，丝路精神是人类文明的宝贵遗产。二要加强针对性。不同国家的利益诉求和思维方式不尽相同，为避免国际传播过程中出现认知错位或歪曲误解，要采用贴近不同区域、不同国家、不同群体受众的精准传播方式，推进丝路精神的全球化表达、区域化表达、分众化表达，用不同的方式让各国人民同样感受到共建“一带一路”惠及自己、惠及全人类。三要提高引导力。尽管世界对于包括共建“一带一路”的一系列中国主张理性认识逐步加深，但杂音噪音仍然不绝于耳。因此，要不断提高国际舆论引导力，敢于亮剑，深入揭露一些别有用心的人污蔑抹黑、造谣生事的言行，及时消除误解，让各方在共建“一带一路”上始终携手同心、行而不辍。

扩展国际话语主体，增强主体意识。目前，在丝路精神国际话语整体构建中，我们还存在话语主体合力不足的问题。只有丝路精神国际话语主体“劲往一处使”，才能更好地提升丝路精神国际传播效能。综合来看，讲好丝路精神的“主体”主要包含政党、政府、企业、社会组织、个人等。一方面，要发挥好政党和政府的作用。事实充分表明，发挥好政党、政府的积极作用，能够引领丝路精神的国际传播，对提升传播效能可以起到事半功倍的效果。比如，作为“一带一路”框架下最高规格的国际活动，已经举办三届的“一带一路”国际合作高峰论坛，既是各方共商、共建“一带一路”，共享互利合作成果的重要国际性合作平台，也是丝路精神的重要国际性传播平台。另一方面，要发挥好民间话语主体的重要作用。中国企业、社会组织以及留学生、游客等主体都是丝路精神的重要民间话语主体，他们在经济合作、文化旅游合作、教育交流、媒体和智库合作、民间交往等中有能力并且能够做好丝路精神的正向宣传，既能夯实共建“一带一路”民意基础，也能极大做好丝路精神的时代诠释。

聚焦国际话语议题，凸显综合优势。话语议题事关传播主动权。丝路精神国际传播效能提升的焦点之一就在于话语议题的设置。围绕凸显丝路精神综合优势设置好话语议题，需要在宏观和微观两个层面下好先手棋、打好主动仗。在宏观层面，要围绕“一带一路”建设承载的共建国家人民对文明交流的渴望、对和平安宁的期盼、对共同发展的追求、对美好生活的向往来设置大议题，并把新的时代背景下弘扬丝路精神提升到共建“一带一路”是站在了历史正确一边、符合时代进步的逻辑、走的是人间正道的高度上来。在微观层面，要主动讲好有助于民心相通的践行丝路精神小故事。要讲好历史故事，唤起人们对过往时代和丝路精神的美好记忆。比如，张骞从长安出发，打通了东方通往西方的道路，完成了“凿空之旅”；郑和七次远洋航海，促进了海上丝绸之路商贸往来；马可·波罗成为东西方文化交流的先行者，为一代代友好使者所追随等。还要讲好当代故事，把能体现丝路精神优势的人和事展示出来。比如，来自“一带一路”共建国家的青年人借共建“一带一路”的东风来我国创业；我国新能源汽车搭乘中欧班列“出海”哈萨克斯坦等共建国家等。

运用国际话语媒介，提升情感认同。具有强大影响力和高度认可度的国际话语媒介，可以实现传播话语的客观性和高品质，能够推动世界各国对共建“一带一路”的深度认同。一方面，要用好弘扬丝路精神的文本媒介，推动传播有效抵达。比如，做好《习近平谈“一带一路”（2023年版）》外文版发行，通过官方形式向世界传播共建“一带一路”倡议发起人的相关重要论述；通过出版研究丝路精神对人类共同发展多重作用等重要课题的学术专著，彰显丝路精神对于推动构建人类命运共同体的重要意义；可在海外媒体、社交媒体上发表关于共建“一带一路”、涉及丝路精神赓续的新闻报道，积极向国际社会展示共建“一带一路”所推动的世界发展成就。另一方面，要用好弘扬丝路精神的影音媒介，让电影、电视剧、纪录片、微视频、广播等更为直观的形式实现润物无声的传播效果。用好这些影音媒介，除了积极运用新技术、新设备以加强创新性外，还要在全知视角、自我视角基础上，加入更多他者视角，让各国人民觉得好看又爱看，以此提升丝路精神国际传播效能。

作者单位：北京联合大学

(责编：贾文婷、刘慧)