人民网里约热内卢3月18日电 （记者时元皓）当地时间3月18日，中国—巴西智慧城市论坛在里约热内卢举行。活动由巴西中国创新经济研究院与巴西外贸商会联合会共同主办，来自中巴两国政府、企业、商协会等各界人士就智慧城市建设、清洁能源发展等话题展开讨论。中国驻里约热内卢总领事田敏出席论坛开幕式并致辞。

田敏在致辞中表示，以绿色、创新为引领的“新质生产力”推动城市高质量发展是助力城市绿色低碳转型的关键举措。在庆祝中巴建交50周年之际举办智慧城市论坛，聚焦智慧城市建设与发展，共享两国在能源、环境、通信、物流等领域先进科技与成果应用新动态，共同展望新时代新阶段智慧城市可持续发展前景，将进一步丰富中巴全面战略伙伴关系内涵。

中国驻里约热内卢总领事田敏出席中国—巴西智慧城市论坛并致辞。人民网记者 时元皓摄

巴西外贸商会联合会执行副主席马可·库纳表示，智慧城市理念强调利用大数据、人工智能等先进技术提高城市交通、安全、能源等管理效率，提升城市生活质量、实现可持续发展，中国在相关领域技术领先。未来联合会还将围绕电子商务等话题举办活动，希望与中方继续加强合作。

巴西中国创新经济研究院主席克劳迪娅·亚努齐刚刚结束自己在中国的行程，她表示，中国几乎所有城市都在使用智慧城市管理工具，这意味着管理流程的优化，不必要投入及人力资源浪费情况的减少和可持续发展的真正实现。希望此类论坛的举行可以帮助共享中国在相关领域的发展经验，推动双方实现互利共赢，造福两国人民。

中国石油巴西公司总经理邱兆军表示，中国石油目前在巴西参与管理和运营的多个油气合作项目都采用“控碳”和“低碳”开发注采模式，并不断推动绿色低碳新技术研发和应用。中国石油将不断参与巴西可再生能源领域务实合作，为中巴清洁能源事业发展贡献力量。

中国—巴西智慧城市论坛现场。人民网记者 时元皓摄

中国海油巴西公司总经理黄业华表示，中国海油深耕里约多年，在传统油气领域和清洁能源发展方面不断探索、实践，同时强调企业发展需要与当地社会融合，让当地民众共享发展成果。相信在多方共同努力下，中巴两国在智慧城市建设、清洁能源发展等领域都能取得丰硕成果。

田敏与巴西外贸商会联合会主席阿代尔·卡尔内罗为几家企业颁发“智慧城市创新奖”并与出席开幕式的部分代表合影。人民网记者 时元皓摄

开幕式上，田敏与巴西外贸商会联合会主席阿代尔·卡尔内罗共同为中国石油巴西公司、中国移动巴西子公司、比亚迪巴西分公司、巴西淡水河谷公司和巴西普鲁莫物流公司等中巴企业颁发“智慧城市创新奖”。开幕式后，里约州及相关市政府官员现场推介智慧城市项目，与会代表就智慧城市、清洁能源、智慧物流等议题深入交流。

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