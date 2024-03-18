人民网旧金山3月16日电 （记者邓圩）当地时间3月16日清晨，旧金山湾区和风吹拂，“我们的家乡，在希望的田野上……”悠扬而齐整的歌声随着24名美国高中学生热情洋溢的笑脸飞出旧金山国际机场候机厅。今天他们将启程中国，前往北京、湖北和广东交流。

中国驻旧金山代总领事宋国选发表致辞。人民网记者 邓圩摄

“期待更多的青年交流活动”

参加此次交流活动的团队由来自华盛顿州林肯中学和斯泰拉库姆高中的24名高中学生，以及老师和当地市长一行31人组成。中国国际航空公司当日在旧金山国际机场为交流团进行了欢送仪式。

据介绍，行程计划于1月启动，两个学校的学生兴奋不已，他们与学校老师和家长一起积极准备，一起练习中国传统歌曲，并准备了好听的美国歌曲带到中国。

师生们出发前与国航工作人员合影留念。人民网记者 邓圩摄

“我很期待未来更多的青年交流活动。”林肯中学校长卡尔告诉记者，自2015年以来，学校开启了与中国交流的长期传统，已经有过多次与中国的学生交流旅程。“很多孩子是第一次办理护照，第一次走出国门。”卡尔激动地介绍，从1月份接到邀请到今天即将踏上飞机，学校、学生和家长做了大量的准备。而交流活动之所以如此顺利得益于中国驻美大使馆和驻旧金山总领馆无微不至的协助。

虽然都是第一次到访中国，但孩子们充满了兴奋和向往，机场内洋溢着热烈的气氛。一群同学围着Jake Junior和Lucky Joe弹着吉他，他们是一对孪生兄弟，第一次走出国门，两兄弟紧张又激动，对即将进行的交流互动充满期待。他们开心地分享带来的美国小吃，准备分享给中国的小伙伴。

学生们出发前纷纷在留言簿留言。人民网记者 邓圩摄

“中国是一个特别酷的地方！一想到中国就想到勤勤恳恳的人们，无论是工作还是教育，他们是那么勤勉！”林肯中学11年级学生蒙特森纳特十分健谈，他看了大量关于中国的介绍，充满了向往。他告诉记者，“我真的做了非常多的准备，我想和中国的朋友们建立友谊，我很想见到中国孩子，去了解中国学校的不同。”他带着画册准备将所见所闻画下来，还带了家乡的太妃糖作为礼物。

蒙特森纳特的同学以赛亚在旁边笑容盈盈，她补充道，“我对行程最期待的是故宫，我想去故宫拍很多美丽的照片。我想看看美丽的中国！”

“你们都是文化大使”

前来送行的旧金山市市长办公室经贸主任钱德勒看着兴奋不已的孩子们，高兴地说：“我真嫉妒你们，恨不得马上就跟着你们一起上飞机。你们的行程非常有意义，你们就是两国文化交流大使。”

美国高中学生交流团全体与前来送行的各方代表合影。人民网记者 邓圩摄

斯泰拉库姆高中老师凯瑟（Kathy Eastman）此次带队前往。她几年前曾经带着刚刚高中毕业的女儿去中国上海旅行，凯瑟十分乐于将她了解的中国和经验分享给孩子们。凯瑟说，“学生们之前只是在影视和网络了解了部分中国，了解是片面的。我希望他们能够从自己的行程得到第一手的了解和体验，希望学生们会带回来他们自己的声音。”

马拉（Mara）是斯泰拉库姆中学11年级学生，她十分期待这次美妙的行程，“我觉得这将是一个十分美妙的经历，我很期待分享这种文化交流。”马拉对中国历史和太极感兴趣，她在网上看到过很多北京的美妙图片，她也自制了很多关于她的学校、家乡和美国的图片带着，她说，“我特别高兴我真的能亲自去看看，我也想把我身边的美好分享给新朋友。”

马拉的同学麦肯纳（Mckenna Novak）十分赞同钱德勒和凯瑟的观点，她说自己过去去过很多国家，但中国之行也是她第一次亚洲之行，因此有不同的意义，她对文化和语言的不同充满了兴趣，希望在行程中能够与中国学生交流，体会东西方的不同，共同期待未来的和平美好。

随行的斯蒂拉库姆市市长穆里表示，两国人民应该通过相互交往加深相互理解。同学们要充分利用此次难得的机会亲身感受和了解中国，亲手为两国友谊添砖加瓦。

全体美国高中生合唱《希望的田野》。人民网记者 邓圩摄

“搭建更多沟通交流桥梁”

中国驻旧金山总领馆代总领事宋国选出席出发仪式并致辞。宋国选表示，此次活动既是华盛顿州青少年学生积极响应国家领导人关于“未来5年邀请5万名美国青少年赴华交流学习”计划的具体行动，也是中国国际航空公司贴近服务中美人文交流的重要体现。希望青少年朋友们到达中国后，以开放的心态积极参加各项活动，亲身体验中国文化，结交中国朋友，感受一个真实、立体、全面的中国。中国驻旧金山总领馆愿同各界一道，为中美两国人民和青年一代搭建更多沟通交流桥梁，为服务和促进两国人民友好往来、传承中美友谊做出更多贡献。

国航北美地区总部总经理彭雷介绍了国航为下一步的交流计划中所做的工作，“国航做了很多准备工作，我们和许多机构接触安排，今天十分高兴看到这个团成功出发。后期还会为5年5万人的交流计划做更多的工作、与相关机构签订备忘录。”

国航北美地区总部总经理彭雷发表致辞。人民网记者 邓圩摄

师生集体演唱的中文歌曲《在希望的田野上》将现场气氛推向高潮。同学们情绪高昂，纷纷表示要利用这次机会了解中国，做美中友谊的青年使者。 “今天，我们带着友谊去中国！”上午11点，孩子们挥手道别，启程中国之行。接下来，他们将乘坐国航航班直达北京，在北京访问6天后，将去往十堰、广州、深圳和惠州访问。

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