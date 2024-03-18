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巴西中国安徽商会在里约热内卢成立

2024年03月18日10:08 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢3月16日电 （记者陈一鸣、陈海琪、时元皓）当地时间3月16日晚，巴西里约热内卢州第7个正式注册的华人侨团组织——巴西中国安徽商会在里约市举行成立大会暨第一届理监事会就职典礼。中国驻里约总领事田敏、里约州议员玛莎·洛克、里约华侨华人和各界友好人士代表等200多人出席活动。

巴西中国安徽商会首届理监事会会长魏贵德在就职演讲中表示，商会成立的初心是团结旅居巴西的安徽籍侨胞，继续积极发扬徽商的“吃苦精神”“开拓精神”“诚信精神”“崇文精神”，在反“独”促统、建设和谐侨社、弘扬中华优秀传统文化、促进当地经济社会发展、推动中国和巴西民间友好等方面积极做出贡献。

巴西中国安徽商会首届理监事会会长魏贵德发表就职演讲。人民网记者 宋亦然摄

巴西中国安徽商会首届理监事会会长魏贵德发表就职演讲。人民网记者 宋亦然摄

田敏代表总领馆向魏贵德及巴西中国安徽商会首届理监事就职表示祝贺。她表示，希望商会在首届理监事会的带领下，传承发扬“徽商精神”，坚守“秉持中华民族优秀美德，热爱祖国、热爱人民、热爱党，心系国家，贡献安徽”的创会宗旨，开好头、起好步。她强调，希望里约各侨团把握机遇，不畏挑战，精诚合作，齐心协力，为促进中巴友好做出应有贡献。

中国驻里约总领事田敏在典礼中致辞。人民网记者 宋亦然摄

中国驻里约总领事田敏在典礼中致辞。人民网记者 宋亦然摄

中国驻里约总领馆领侨处处长齐冀宣读了安徽省归国华侨联合会、安徽省政协港澳台侨和外事委员会、安徽省人民政府侨务办公室等机构发来的贺电。贺电中表示，相信巴西中国安徽商会有望成为中巴两国民心相通的重要窗口、友好交流的桥梁纽带和传承弘扬中华文化的精彩舞台。

就职典礼上，巴西中国安徽商会首届监事长王恒春、执行会长魏贵鹏、第一常务副会长范华、秘书长王小晶就职。

巴西中国安徽商会首届理监事会成员与中国驻里约总领事田敏等合影。人民网记者 宋亦然摄

巴西中国安徽商会首届理监事会成员与中国驻里约总领事田敏等合影。人民网记者 宋亦然摄

(责编：王禹蘅、常红)

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