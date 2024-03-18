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“天鲲号”持续深耕阿联酋疏浚市场

2024年03月18日10:02 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜3月17日电 （记者管克江）日前，在阿联酋南部浅海海域，记者见到来自世界多国的多艘绞吸船正在进行疏浚吹填作业。其中一艘正是去年初来到阿联酋阿布扎比作业的亚洲最大重型自航绞吸船“天鲲号”。

据了解，“天鲲号”去年11月完成中国港湾参与的阿布扎比岛疏浚吹填工程建设后，由于业绩突出，接着又被授标参与新的疏浚吹填工程。

工作中的“天鲲号”。 “天鲲号”供图

工作中的“天鲲号”。“天鲲号”供图

作为我国自主设计建造的目前亚洲最大、最先进，也是世界上智能化水平最高的重型自航绞吸船，中交天津航道局的这艘“巨无霸”自出厂后已历经远东极寒、中东高温、70兆帕岩石等重重考验，各项性能得到充分检验，特别是其输送能力达15000米，为世界之最。

“天鲲号”工作人员正在对设备进行清洁维护。“天鲲号”供图

“天鲲号”工作人员正在对设备进行清洁维护。“天鲲号”供图

作为国际疏浚热点市场，阿联酋地区疏浚吹填项目在疏浚装备、技术团队、安全环保等技术标准方面都代表着国际疏浚市场的最高水准。

工作人员正在修理横移锚缆。 “天鲲号”供图

工作人员正在修理横移锚缆。“天鲲号”供图

中国港湾负责实施该项目的经理刘忠礼表示，阿联酋地区因海岸地理位置、经济实力、产业发展等因素，有着旺盛的疏浚吹填需求。“天鲲号”目前船机设备性能良好，项目的顺利实施将进一步推动当地旅游业优化升级，提升中国疏浚装备在中东市场品牌形象和国际影响力。

(责编：王禹蘅、常红)

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