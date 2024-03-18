人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

增进相互理解信任 共促世界和平发展

——约旦学者积极评价中方提出的全球文明倡议

2024年03月18日09:55 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网迪拜3月17日电 （记者管克江）约旦侯赛因·本·塔拉勒大学教授哈桑·达贾日前接受人民网记者采访时表示，中方提出的全球文明倡议为应对当前世界变局、共促和平发展指明了路径。

哈桑·达贾表示，全球文明倡议彰显了中华优秀传统文化和中国领导人的智慧，反映了中国促进世界和平与发展的美好愿景，为国与国之间处理好关系给出中国方案。

哈桑·达贾强调，当前，国际形势复杂多变，人类面临着众多威胁和平与稳定的挑战。加强国际合作和相互理解的需求比以往任何时候都更加迫切。要应对诸如气候变化、核武器扩散和极端贫困等重大挑战，各国必须团结一致，共同应对。中方主张，不同国家相处要相互尊重、彼此信任。当国家间交流理解不断深入、信任水平不断提高时，紧张和冲突发生的可能性就会降低。国家间有效沟通和对话渠道的存在有助于加强对彼此利益和观点的认识，从而有效促进局势稳定发展。

哈桑·达贾指出，构建国与国之间相互理解和沟通的桥梁，有助于增强各国在安全、经济和可持续发展各方面的合作。当国家彼此信任时，就有可能在面对人类面临的主要挑战和实现全人类的可持续包容性发展方面取得实际进展。

哈桑·达贾表示，全球文明倡议呼吁各方文明交流互鉴，增进相互理解和信任，这将为促进世界的和平与稳定夯实思想基础。“当不同国家之间，不同文明之间更好地理解和信任彼此时，各方将可以克服分歧和挑战，努力共创人类更美好未来。”

(责编：王禹蘅、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部