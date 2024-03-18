人民网迪拜3月17日电 （记者管克江）约旦侯赛因·本·塔拉勒大学教授哈桑·达贾日前接受人民网记者采访时表示，中方提出的全球文明倡议为应对当前世界变局、共促和平发展指明了路径。

哈桑·达贾表示，全球文明倡议彰显了中华优秀传统文化和中国领导人的智慧，反映了中国促进世界和平与发展的美好愿景，为国与国之间处理好关系给出中国方案。

哈桑·达贾强调，当前，国际形势复杂多变，人类面临着众多威胁和平与稳定的挑战。加强国际合作和相互理解的需求比以往任何时候都更加迫切。要应对诸如气候变化、核武器扩散和极端贫困等重大挑战，各国必须团结一致，共同应对。中方主张，不同国家相处要相互尊重、彼此信任。当国家间交流理解不断深入、信任水平不断提高时，紧张和冲突发生的可能性就会降低。国家间有效沟通和对话渠道的存在有助于加强对彼此利益和观点的认识，从而有效促进局势稳定发展。

哈桑·达贾指出，构建国与国之间相互理解和沟通的桥梁，有助于增强各国在安全、经济和可持续发展各方面的合作。当国家彼此信任时，就有可能在面对人类面临的主要挑战和实现全人类的可持续包容性发展方面取得实际进展。

哈桑·达贾表示，全球文明倡议呼吁各方文明交流互鉴，增进相互理解和信任，这将为促进世界的和平与稳定夯实思想基础。“当不同国家之间，不同文明之间更好地理解和信任彼此时，各方将可以克服分歧和挑战，努力共创人类更美好未来。”

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