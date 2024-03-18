新华社内罗毕3月17日电 通讯｜“万村通”为非洲偏远农村打开看世界的一扇窗

新华社记者周楚昀 杨喆 侯鸣

“在那之前，我们的生活局限在眼前。‘万村通’项目让我们看到了村落之外的世界。”尼日利亚人巴科·奥塔回忆7年前“万村通”项目来到他所在的胡卢米村时，仍难掩激动之情。

“那天晚上，我们是那么高兴，就算突然停电也要打开发电机，就为收看电视节目。”

奥塔只是非洲边远农村地区千千万万“万村通”项目受益者之一。2015年12月，为推进中非全面战略合作伙伴关系建设，中国政府提出愿同非方重点实施“十大合作计划”，其中“万村通”项目旨在为非洲1万个村庄接入卫星数字电视信号。截至2023年12月，中国援非“万村通”项目已顺利完成在非洲20个国家的建设工作，覆盖非洲9512个村庄，直接受益家庭超过19万户。莫桑比克总统纽西曾在“万村通”项目交接仪式上表示，该项目有助于缩小莫桑比克城乡以及该国与世界之间的数字和信息差距，对改善当地民生、促进公共教育和社会发展具有重大意义。

作为项目实施方，中企四达时代为每个受援村庄的公共区域捐赠了2套太阳能投影电视系统和1套数字电视一体机系统。这些设备成为村民们获取外界信息的重要渠道。

卢旺达受援村村民穆林达哈比·奥古斯丁告诉记者：“通过电视，我们可以获得关于现代农业、政府项目、传染病预防等信息。我最喜欢的节目是体育比赛，清晰的电视画面让比赛看起来更加激动人心。”

第34届非洲国家杯足球赛（非洲杯）2024年初在科特迪瓦举办，四达时代转播了本届非洲杯全部52场比赛，并聘请体育专业人士提供斯瓦西里语、约鲁巴语、豪萨语等6种本土语言的赛事解说，受到球迷们的热烈欢迎。“感谢中国企业为我们村接通卫星电视信号，我们现在终于能全家人坐在一起看球赛了！”科特迪瓦亚乌村村民阿比萨说。

四达时代集团海外公关总监马绍勇介绍说，非洲很多地区电视普及率较低，在该企业进入非洲前，收看数字电视需支付高额的初装费和月费，初装费200多美元，收视费每月50至100美元。而现在四达时代机顶盒的初装费仅约10美元，用户只需要缴纳3至5美元的月费就能收看新闻、体育、影视等近30套数字电视频道。“数字电视不再是高收入阶层专属的奢侈品，而是走进了无数普通非洲家庭。”

为保障“万村通”项目和电视服务的可持续运营，四达时代在受援村培训电视技术人员参与售后维护工作。31岁的莫桑比克小伙努涅斯·瓜尔达热亚就是该国2200名技术员之一。瓜尔达热亚表示，参与“万村通”项目是他职业生涯中最有意义的经历。“我能帮助偏远地区的人们获取信息、丰富他们的生活，我很喜欢现在的工作。”

在“万村通”为非洲偏远地区民众打开了解世界窗口的同时，四达时代还不断推进本土化战略。在肯尼亚，该企业投资制作多部本土剧目，播出后深受本地观众喜爱。肯尼亚电影委员会首席执行官蒂莫西·奥瓦斯表示，这些使用斯瓦希里语对白的剧目是“真正讲述我们自己故事的作品”。（参与记者：刘万利、张健、姚金宏、董江辉）

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